Technorama will wieder Oldtimer-Fans aufs Ulmer Messegelände locken

Historische Autos, Motorräder und Traktoren werden auf der Technorama gezeigt. Was auf dem Ulmer Messegelände noch geboten ist.

Auf der Technorama in Ulm trifft sich die Oldtimer-Szene, für Besucherinnen und Besucher gibt es keine Zugangsbeschränkungen und auch keine Maskenpflicht. Seit 1979 gibt es die Oldtimer-Messe, in diesem Jahr locken internationale Aussteller aus mehr als zehn Nationen am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, nach Ulm. Für sie sind Oldtimer mehr als nur alte Fahrzeuge, sondern ein Hobby, das Erinnerungen an gute alte Zeiten mit dem Hier und Jetzt verbindet. Fans historischer Autos, Motorräder und Traktoren können sich auf ein Treffen unter Gleichgesinnten freuen.

Auf zehn Messehallen und 20.000 Quadratmetern Freigelände erstrecken sich die Stände, so der Veranstalter. Suchen und Entdecken, Stöbern und Sammeln, Ersatzteile und Zubehör Erstehen und der Austausch mit anderen gehören auf dem traditionellen Teilemarkt dazu. Blickt man auf die Statistik, zeigt sich, dass Oldtimer keineswegs überwiegend teure Luxusautos sind. Im Gegenteil, den größten Anteil haben weitverbreitete Alltagsfahrzeuge wie zum Beispiel VW Käfer, Golf, Mercedes W123 oder auch Opel Rekord und Opel Kadett, die gewartet und gepflegt werden müssen. Der Sammler-Fahrzeugverkauf präsentiert rund 100 dieser Klassiker und noch weitere Schmuckstücke.

Technorama findet am 23. und 24. April in Ulm statt

Die Oldtimer-Clubs, Vereine und Interessengemeinschaften informieren über ihre Aktivitäten und bieten den Interessierten eine Anlaufstelle für Fragen rund um die historischen Schätze. Zu bestaunen sein wird auch das Oldtimertreffen auf dem Freigelände mit allerlei Fahrzeugen auf zwei oder vier Rädern. Anziehungspunkt der Technorama ist traditionell auch die Halle 7 mit den Schleppern und Traktoren, dem Teilemarkt für die Traktoren und dem großen Schlepper-/Traktor-Treffen.

Geöffnet ist die Technorama am Samstag, 23. April, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. April, von 9 bis 16 Uhr. Die Tageskarte kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. (AZ)

