Ausstellung in Thalfingen zeigt die Zauberwelt der Vögel in Bildern

Die Ausstellung "Stadt, Land, Vogel" in Thalfingen zeigt keine Allerweltsfotografien, sondern nicht nur Federvieh in ungewöhnlichen Ansichten.

Unter dem Titel "Stadt, Land, Vogel" zeigt der Ulmer Lutz Dürselen fotografische Ansichten aus aller Welt. Es sind aber durchaus keine gewöhnlichen Bilder, sondern es geht in dieser Ausstellung im besten Falle um das Zusammenwirken von Naturästhetik und auch um die Konkurrenz jener mit menschlichen Artefakten.

Fotos von Lutz Dürselen

Ausstellungseröffnung ist am Mittwoch, 13. September, um 19 Uhr. Die Öffnungszeiten sind: Donnerstag bis Sonntag 16 bis 18 Uhr. Wo? In der "Galerie auf der Insel" in der Ulmer Straße 6 in Thalfingen. Zu sehen sind die Bilder bis 29. Oktober.

Dürselen, der viele Jahre als Professor am Institut für Unfallchirurgische Forschung und Biomechanik in Ulm tätig war, hat sich inzwischen ganz der Fotografie verschrieben. Vögel sind die Leodenschaft des "Birders", wie die Vogelfans in der Szene heißen. In Thalfingen zeigt Dürselen großformatige Landschafts- und Städtepanoramen sowie ausgewählte Vogelbilder. (AZ)