Theater Ulm: Ensemble bestreitet Vorwürfe gegen Intendanten

Plus Fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzeichnen ein Schreiben, in dem sie Mobbing-Vorwürfe gegenüber ihrem Arbeitgeber bestreiten.

Nachdem ein ehemaliger Angestellter des Ulmer Theaters öffentliche Kritik an der Führung des Hauses geübt hat, wehren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die Vorwürfe, über die unsere Redaktion berichtet hatte. Der Tenor Emilio Ruggerio war im künstlerischen Betriebsbüro des Theaters angestellt und warf seinen Vorgesetzten unfaire Behandlung vor, sprach gar von Mobbing.

Nur drei Monate war Ruggerio am Theater Ulm angestellt, bis sein Arbeitsverhältnis wieder gekündigt wurde. Dem voraus gingen verschiedene Unstimmigkeiten mit seinen Vorgesetzten, die ihm unter anderem vorgeworfen hatten, sich bei Ärzten Krankmeldungen erschlichen zu haben, obwohl er gesund und damit arbeitsfähig gewesen sein soll. Emilio Ruggerio war nicht der Einzige aus dem Umfeld des Ulmer Theaters, der den Stil der Theaterleitung kritisierte. Dieses Umfeld kritisierte jedoch auch Ruggerios Arbeit, wie unsere Redaktion ebenfalls berichtet hatte.