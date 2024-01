Tribute-Show "Abba Gold" in Ulm: Treffpunkt für drei Generationen

Im Congress Centrum Ulm feiert das Publikum die größten Hits der schwedischen Kultband. Bei "Abba Gold" singt jeder mit, egal ob jung oder alt.

Man reibt sich ein bisschen ungläubig die Augen: Im kommenden Jahr werden die ersten zwei der vier Mitglieder der schwedischen Band ABBA, die in den Siebzigern und frühen Achtzigern zu einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte wurde, 80 – und dieses Jahr wird „Waterloo“, Sieger-Song beim European Song Contest 1974, 50 Jahre alt. Trotzdem begeistern die ABBA-Songs wie eh und je: Im nahezu ausverkauften CCU feierte ein Drei-Generationen-Publikum die Tribute-Show „ABBA Gold“.

Konzertshow "Abba Gold" tourt seit 19 Jahren durch Europa

Ganz neu ist die Konzertshow „ABBA Gold“ dabei auch nicht mehr: Sie tourt seit 19 Jahren durch Europa – und das Verblüffende ist: Die Songs ziehen wie eh und je. Vielleicht liegt ihre Magie gerade darin, dass ihr unverwechselbarer Sound fröhlich macht und die unsichtbaren „Grenzen“ normalerweise zwischen Fremden, die im Konzert zufällig Plätze nebeneinander haben, aufheben? Man lacht sich an, man feiert miteinander, tanzt, singt mit – und erlebt einen emotionalen Abend von einer Leichtigkeit der 70er Jahre, wie er in der gegenwärtigen Weltlage kaum möglich erscheint. Freilich, optisch ähneln die Darstellerinnen und Darsteller von Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson nur mit Perücken und über die damaligen ABBA-Klamotten dem Original, aber der Sound des Glitzer-Pop stimmt, und das ist die Hauptsache.

Da feiern Zuschauer, die mit dem Rollator gekommen sind, und Publikum, das gerade um die 20 ist. Da feiern Paare, zwei Freundinnen-Gruppen in identischer Kleidung und Männer, die von der Optik her im Alltagsleben gestandene Geschäftsführer sein könnten. Die identischen 70er-Jahre-Kleidchen der Freundinnen-Truppe bescheren den Frauen sogar ein ganz spezielles Erlebnis: Als Lohn fürs beste Outfit dürfen sie „Dancing Queen“ ins hingehaltene Mikrofon singen. Ein Fan kommt in einem T-Shirt aus dem 2013 gegründeten Stockholmer ABBA-Museum und zeigt in der Pause begeistert die mitgebrachten Fanartikel.

Bei den ganz großen Abba-Hits singt das Ulmer Publikum eifrig mit

Und die Songs? Der Abend bringt eine lange Reihe zwischen 1974 und 1981 entstandener ABBA-Ohrwürmer: Los geht es mit „Voulez-vous“ und „Knowing me, knowing you“. Bei „Fernando“ hält es die ersten schon nicht mehr auf den Sitzen, stehend oder tanzend zeigt das Publikum, dass es die alten Moves drauf hat. „Mamma mia“, „Take a chance on me“, „Angel Eyes“, „Chiquitita“, „Super Trouper“, „SOS“, „Money Money Money“, „Waterloo“ – bei diesen Hits kann freilich das ganze Publikum mitsingen. Der Abend gerät bei „I Have a Dream“ zur größten Karaoke-Party Ulms. Schlag auf Schlag geht es weiter mit "Does your mother know?" und natürlich darf „Dancing Queen“ nicht fehlen. Die Legende ABBA lebt, die Songs der Kultband werden vermutlich auch die Bandmitglieder überleben. Und weil die Revival-Show im nächsten Jahr selbst ihren 20. Geburtstag feiert, erfahren die vielen feiernden Fans gleich das Datum, wann die Jubiläumsshow dann in Ulm Station macht: Es ist der 5. Februar 2025.