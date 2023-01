Trotz Umbau bietet das Ulmer Museum ein vielfältiges Programm

Der Umbau im Ulmer Museum wird noch dieses Jahr starten. Auf abwechslungsreiche Ausstellungen müssen die Besucher aber auch heuer nicht verzichten. Was geplant ist.

Der große Umbau des Museums Ulm wirft seine Schatten voraus. Die ersten Baumaßnahmen werden bereits im Frühjahr und Sommer 2023 beginnen. Das Museumsprogramm muss daher in diesem Jahr schon etwas kürzer ausfallen. Doch Ausstellungen mit deutlichen Ulmer Bezügen wird es im HfG-Archiv und in Kooperation mit der Kunsthalle Weishaupt dennoch geben. Das ist geplant.

Vom 11. Februar bis zum 21. Mai präsentiert der Produktgestalter und Dozent Franco Clivio, dessen Schau "Manifolds" im Museum Ulm bis zum 12. Februar verlängert wurde, seine Sammlung von rund 1000 kleinen Objekten aus dem täglichen Gebrauch im HfG-Archiv. Was die Dinge vereint, sind ihre raffinierte Gestaltung und Funktionalität, die auf einer besonderen Idee und Konstruktion beruhen. Die Ausstellung trägt den Titel "No Name Design".

Die große Jahresausstellung: "Kunststoff − Zauberstoff" widmet sich vom 17. Juni 2023 bis zum 7. Januar 2024 der Frage, welche Chancen und Grenzen moderne Kunststoffe bieten und welche Verantwortung sie für Gestalter, Wissenschaftlerinnen und Verbraucher angesichts der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten aufwerfen.

Ulmer Triennale nimmt sich den Umbau zum Motto

Unter dem Motto "Vorsicht Umbau" findet schließlich die "23. Triennale Ulmer Kunst" vom 1. Juli bis 12. November 2023 in der Kunsthalle Weishaupt statt. Die diesjährige Ausgabe und Präsentation in der Kunsthalle Weishaupt möchte Spielräume für die schöpferische Fantasie öffnen, das Erproben neuer Ausdrucksformen beflügeln und die Lust am künstlerischen Experiment wecken. Künstlerinnen und Künstler, die in Ulm oder Neu-Ulm, im Alb-Donau-Kreis oder im Landkreis Neu-Ulm geboren sind, leben oder arbeiten, sind noch bis 5. März 2023 eingeladen, Kunstwerke einzureichen, um an der 23. Triennale Ulmer Kunst teilzunehmen. Die Bewerbung erfolgt mit maximal drei Arbeiten, die seit 2021 entstanden sind und einen Bezug zum Leitgedanken des Umbauens aufweisen.

Noch bis zum 22. Januar ist die Studio-Ausstellung "Urformen – Figürliche Eiszeitkunst Europas" der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung im Museum Ulm zu sehen. 23 Kunstwerke des Unesco-Welterbes können die Besucher dort bestaunen. Bis zum 22. Januar ist der Eintritt in die Archäologische Sammlung des Museums für alle Besucherinnen und Besucher zudem kostenlos. Unmittelbar danach sollen die ersten Teilabbaumaßnahmen beginnen.

Zu Otl Aichers Geburtstag wurde die Ausstellung "Protest! gestalten!" im vergangenen Jahr aufgelegt. Sie läuft noch bis 16. April. Foto: Oleg Kauz

Derzeit außerdem noch im Museum Ulm zu sehen: "Protest! gestalten! von Otl Aicher bis heute." In Anknüpfung an die Anliegen Otl Aichers und der großen Protestbewegungen der jüngeren Vergangenheit zeigt die Ausstellung Werke und Werkserien von internationalen Kunstschaffenden sowie Grafikerinnen und Grafikern noch bis zum 16. April. (AZ)