Überfall vor Ulmer Bar: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mords

Vor einer Ulmer Bar kommt es zur Schlägerei, zwei Männer werden schwer verletzt. Nun sind zwei mutmaßliche Angreifer in Haft. Wollten sie einen Mord begehen?

Die Polizei hat am Freitag zwei Männer festgenommen, die am Mittwoch, 3. August, zwei andere Männer vor einer Bar in der Ulmer Frauenstraße brutal verprügelt haben sollen. Zunächst war wegen räuberischer Erpressung ermittelt worden, nun wirft die Staatsanwaltschaft den verhafteten Männern versuchten Mord vor.

Wie berichtet, schlugen und traten mindestens zwei Männer am frühen Morgen des 3. August in der Frauenstraße mutmaßlich auf ihre Opfer ein. Zuvor soll es in dem Lokal einen Streit gegeben haben. Auf der Straße wurde auch ein Mann verletzt, der schlichtend eingreifen wollte. Von diesem sollen die mutmaßlichen Täter Geld gefordert haben.

Ulm: Zwei Männer unter Mordverdacht, ein Dritter wird gesucht

Zunächst hatte die Polizei berichtet, die Täter und das Opfer seien aus dem Lokal geworfen worden. Nach der Aussage des verletzten Mannes sieht die Lage anders aus. Offenbar waren nur die beiden späteren Angreifer der Bar verwiesen worden. Sie kehrten aber ins Innere zurück und sollen dem späteren Opfer vorgegaukelt haben, sie wollten sich entschuldigen. "Der Mann hat ihnen seiner Aussage zufolge geglaubt und ist mit nach draußen gegangen", berichtet Nadine Schmelzer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ulm. Dort soll es zu den heftigen Schlägen gekommen sein.

Aufgrund der schweren Verletzungen der Opfer und weil einer von beiden vor das Lokal gelockt worden sein soll, geht die Staatsanwaltschaft Ulm mittlerweile von einem versuchten Mord aus. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelte die beiden mutmaßlichen Täter. Am Freitag nahm sie beide Männer fest, das Amtsgericht Ulm hatte am selben Tag Haftbefehl erlassen. Am Samstag führten die Ermittler den 28-Jährigen und den 35-Jährigen der Haftrichterin am zuständigen Amtsgericht vor, welche den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Männer befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei dauern an. Der dritte mutmaßliche Angreifer wird noch gesucht. (AZ/mase)