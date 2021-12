Ulm bekommt ein Exzellenzzentrum für Künstliche Intelligenz

Im vergangenen Jahr war Ulm mit einer Bewerbung gescheitert, nun gibt es doch Geld für ein KI-Exzellenzentrum. Auch eine weitere Region profitiert.

Ulm bekommt ein regionales Exzellenzzentrum für Künstliche Intelligenz (KI). Das hat der baden-württembergische Landtag entschieden.

Nachdem in einer nächtlichen Koalitionsrunde vor wenigen Tagen zunächst entschieden worden war, dass zusätzlich zum schon nach Heilbronn vergebenen KI-Park nur die KI-Forschung im Verbund Tübingen-Stuttgart-Karlsruhe als weitere Standort gefördert werden sollte, haben sich die Koalitionsfraktionen nach Protesten nun doch noch anders entschieden.

KI: 7,5 Millionen für Ulm/Ost-Alb und Freiburg

Wie der Vorsitzende des Finanzausschusses im Stuttgarter Landtag, der Ulmer Abgeordnete Martin Rivoir (SPD) mitteilt, hat der Finanzausschuss am Donnerstag auf Antrag der Regierungsfraktionen ab 2022 bis 2025 weitere 7,5 Millionen Euro für die Einrichtung von regionalen KI-Exzellenzzentren in Ulm/Ost-Alb und in Freiburg bereitgestellt. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Rivoir: "Das ist eine gute Nachricht für den KI-Standort Ulm, nachdem die Enttäuschung über das Scheitern der Bewerbung für den KI-Park im letzten Jahr groß war. Es ist nur vernünftig, dass auf diesem Zukunftsfeld nun alle Teilnehmer am Wettbewerbsverfahren vom letzten Jahr berücksichtigt werden, zumal sie ja auf verschiedenen Feldern der KI-Forschung ihre Schwerpunkte gelegt haben." (AZ)

