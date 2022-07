Ulmer Architekten loben den geplanten Umbau des Blautal-Centers

Selten gibt es derart nachhaltig prägende Bauvorhaben wie die Umwandlung des Blautal-Centers in ein Wohnquartier. Darüber wurde jetzt im Ulmer Gestaltungsbeirat diskutiert.

Aus dem Klotz Blautalcenter als "städtebauliche Barriere", wie es Michael Maas vom Architekturbüro Maas und Partner in Münster ausdrückt, soll bekanntlich ein wohnliches urbanes Viertel werden. Das Konzept für das neue Quartier zwischen Blaubeurer Straße und Blau fand beim Gestaltungsbeirat viel Zustimmung.

Nun war der Umbau des Einkaufszentrums in ein Wohnquartier Thema im Ulmer Gestaltungsbeirat, im Generationentreff diskutierten Michael Maas und sein Sohn Pascal die ersten Entwürfe. Zunächst wurde vor allem der erste Bauabschnitt an der Ecke Blaubeurer Straße/Magirusstraße näher betrachtet.

Die Tiefgarage im Blautalcenter bleibt

Klar ist generell, dass die komplette Tiefgarage erhalten bleiben soll, zumal es auch von den Statikern für die riesigen Pfeiler, die dort eingelassen sind, grünes Licht gibt. "Wir befinden uns in einem Spannungsfeld mit der Blau und der Natur", so Pascal Maas. "Viele Flächen im Center, insbesondere im Erdgeschoss, stehen schon leer", berichtete der Architekt. "Das ganze Objekt Blautalcenter muss eine andere Struktur erhalten. Dabei ist auch das Klimaschutzprogramm relevant und das Loslösen von fossilen Energieträgern." Das Quartier solle sich zur Straße abschirmen und zur Blau hin orientieren, sagte Michael Maas. Speziell im Bauabschnitt eins, bei dem es einen Boulevard geben soll, seien vorwiegend Wohnräume und Büros sowie kleinere Handelsflächen vorgesehen. Eine doppelte Verkehrsführung ums Eck Blaubeurer Straße/Magirusstraße ist beim ersten Bauabschnitt ausgeschlossen worden.

Bis zu 26 Meter hoch darf im Ulmer Westen gebaut werden

Teile der gesamten Gebäudestrukturen könnten, so Michael Maas, erhalten bleiben, die Technikflächen würden weitergenutzt. Insgesamt würden vom Bestand mindestens 50.000 Quadratmeter erhalten, von der Nutzfläche aber nur ein Fünftel. Zur Blaubeurer Straße hin würden die Gebäude bis zur Hochhausgrenze errichtet werden, also bis zu 26 Meter hoch. Auf der anderen Seite fällt das Gelände quasi in Terrassen zur Blau ab, bildet die weiche Kante des Quartiers. Das obere Parkdeck des Centers soll zurückgebaut werden, es soll auf dem entstandenen Dach begrünt werden.

Bei der Neugestaltung des Quartiers ist sehr viel Grün vorgesehen. So auch auf den Plateaus im östlichen Bauabschnitt eins, in dem dreigeschossige Häuser vorgesehen sind, mit einer Trennung zwischen Wohn- und Bürobereich. Insgesamt werde es eine sehr aufgelockerte Bebauung mit Dachterrassen geben, führte Michael Maas weiter aus. Neben den Außenkomplexen als Rahmen werde es im ersten Bauabschnitt einen Innenkomplex geben. Die auffälligen Auffahrtsspindeln, die zum oberen Parkdeck führen, werden entfernt, Treppenhäuser bleiben erhalten. Über geplante Außentreppen, die an die acht Meter lang würden, müsse noch diskutiert werden. Zur Blau runter soll zentral eine Fußgängerbrücke gebaut werden.

Lesen Sie dazu auch

Ein neuer See samt Park an der Blau

An der "weichen Kante" zur Blau sollen ein kleiner See und ein Park angelegt werden, und hier soll insgesamt dem erwünschten Wohlfühlcharakter des neuen Quartiers auch in Form von Plätzen für Events, einem Café einem Veranstaltungsraum, vielleicht sogar einem Hotel mit Terrassen besonders entsprochen werden.

Die beiden Architekten nahmen Veränderungsvorschläge zum Beispiel zur noch aufgelockerteren und geringeren Bebauung im Bauabschnitt eins auf und werden weiter am Konzept arbeiten. Mit dem ersten Bauabschnitt, so hofft Michael Maas, könne voraussichtlich Anfang 2024 begonnen werden, mit der Fertigstellung sei dann wohl Anfang 2026 zu rechnen.