Ulmer Zelt: The Hooters und Welshly Arms kommen 2024

Das Line-Up für die 36. Spielzeit im Ulmer Zelt wächst. Für diese sechs Acts beginnt am Freitag der Vorverkauf.

Wer in der letzten zehn Tagen vor Weihnachten noch auf der Suche nach Geschenken ist, könnte hier fündig werden. Das Ulmer Zelt gibt pünktlich zu den anstehenden Feiertagen noch einige Acts bekannt, die 2024 in der Friedrichsau zu Gast sein werden - darunter sind einige Publikumslieblinge.

Los geht es mit der 36. Spielzeit des Ulmer Zelts am 22. Mai. 12 Acts stehen bereits fest, Tickets für diese Auftritte, darunter Naturally 7, LaBrassBanda und auch Kaffkiez, sind schon im Vorverkauf erhältlich. Neu im Programm ist Kabarettist Florian Schroeder, der am 26. Mai mit seiner scharfsinnigen Analyse des Zeitgeschehens für herzhaftes Lachen und nachdenkliche Momente sorgen will. Weiter ergänzt wird der Kabarettbereich zudem durch die Auftritte von Simone Solga (09. Juni) und Max Uthoff (23. Juni) – pointiert, humorvoll und mit einer gehörigen Portion Gesellschaftskritik. Ein Rezept, mit dem er das Publikum schon bei seinem Zeltauftritt in diesem Jahr begeistert hatte.

Kultband "The Hooters" kommt nochmal in die Friedrichsau

Auch musikalisch bietet das Zelt heuer wieder einiges auf. In dieser Sparte neu im Programm sind die elektrisierende Gitarrenriffs und charismatische Vocals von Welshly Arms, deren Auftritt für den 7. Juni geplant ist. Ihre Hits "Sanctuary" und "Legendary" etwa sind aus dem Radio bestens bekannt. Melodischen Indiefolk präsentiert der amerikanische Singer-Songwriter DEKKER am 26. Juni. Dazu gesellen sich die legendären The Hooters, die auf Ihrer "44th Anniversary Tour" am 3. Juli im Ulmer Zelt einen Stop einlegen. Auch für die Hooters wird das nicht der erste Auftritt im Zelt. Die Kultband, bekannt für Hits wie "All you Zombies" und "Johnny B", war 2015 in der Au zu Gast.

Für die neu bekanntgegebenen Acts startet der Vorverkauf diesen Freitag, 15. Dezember, um 10 Uhr. (AZ)