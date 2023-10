Unbekannte brechen in eine Schule in Ulm-Wiblingen ein

Durch das Fenster stiegen Unbekannte in die Schule im Ulmer Stadtteil Wiblingenein

Über das Wochenende gelangten Einbrecher in die Schule in Wiblingen. Unbekannte hebelten nach Polizeiangaben ein Fenster an dem Schulgebäude im Erdgeschoss auf und gelangten ins Innere.

Ziel: Geld in der Schule in Wiblingen

In einem Büro hebelten sie eine Geldkassette auf und nahmen das darin befindliche in unbekannter Höhe Bargeld mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (AZ)