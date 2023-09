Ungewöhnliche Einblicke beim Tag der Schiene in Ulm

Simulatoren, ein Blick über die Schultern des Fahrdienstleiters oder Pendelzugfahrten zu Bahnanlagen: Am Wochenende gibt es in Ulm ein buntes Programm.

Mit 180 Veranstaltungen im ganzen Land feiert die Bahn sich beim Tag der Schiene am Wochenende selbst. Streng genommen sind es zwei Tage: Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, gibt es am Tag der Schiene viele Möglichkeiten zu Einblicken rund um das Thema Eisenbahn.

Das Programm am Tag der Schiene in Ulm

In Ulm gibt es Angebote am Bahnhofsgebäude, bei DB Netz am ZOB West in der Schillerstraße und bei DB Regio in der Beringerstraße nahe Hornbach. Das Programm des Tags der offenen Türen und Tore im Eisenbahnknoten Ulm läuft am Samstag von 10 bis 18 und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Es gibt Einblicke in Instandhaltung und Betrieb der Schieneninfrastruktur und der Fahrzeugflotte. Wer will, kann in den Fahrzeugen Platz nehmen und einen Blick in die Arbeitsplätze von Lok- und Zugpersonal werfen. In Simulatoren kann die Arbeit eines Fahrdienstleiters oder Lokführers nachgespielt werden, im elektronischen Stellwerk der Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm ist ein Blick über die Schulter eines Fahrdienstleiters möglich. Zudem werden geplante Projekte vorgestellt. Ein Pendelzug bringt Neugierige zu verschiedenen Orte an den Ulmer Bahnanlagen, Modellbahnen fahren und für Familien gibt es ein Programm unter anderem mit einer Hüpfburg. (AZ)