Verpuffung in Ulmer Weststadt: Bewohnerin löscht Feuer am Vorhang

In einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Thränstraße kam es zu einem Brand. Die Feuerwehr rückte aus. Die Sache endete aber glimpflich.

In der Ulmer Weststadt ist es am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einem Wohngebäude in der Thränstraße hat es gebrannt. Die Polizei geht derzeit von einer Verpuffung an einem Gasdurchlauferhitzer aus. Verletzt wurde niemand.

Gegen 19.50 Uhr hätten Zeugen den Brand in dem Gebäude gemeldet, heißt es im Polizeibericht am Montag. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Qualm drang bereits aus dem Haus. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hätten das aber schon verlassen können.

Als Brandherd wurde ein verschmorter Durchlauferhitzer lokalisiert. An diesem kam es zu einer Verpuffung und ein Vorhang fing Feuer, das die Bewohnerin aber laut Polizei selbst löschen konnte.

Die Feuerwehr lüftete das Mehrfamilienhaus, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner dorthin zurückkehren konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Ursache aufgenommen. Es wird derzeit von einem technischen Defekt am Gasdurchlauferhitzer ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AZ)