Ulm

11:30 Uhr

Wallstraßenbrücke: Arbeiten auf Mega-Baustelle an B10 haben begonnen

Mega-Projekt, das im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Ulm steht: Die Baukosten sind derzeit auf rund 200 Millionen Euro veranschlagt.

Plus Der Umbau des Blaubeurer Rings in Ulm ist für lange Zeit die größte Baustelle in der Region. Der Brückenbau läuft bereits im Untergrund.

Von Thomas Heckmann

Rund 80 Kilometer Leitungen müssen für den Neubau der Wallstraßenbrücke und den Bau des Blaubeurer-Tor-Tunnels verlegt werden. Die Unterquerungen der Blaubeurer Straße wurden bereits im Herbst durchgeführt und nun wird rings um die Wallstraßenbrücke gearbeitet.

Es sieht ordentlich aus, wie in einem breiten Graben drei dicke Rohre nebeneinander liegen. Niederdruckgas, Hochdruckgas, Trinkwasser, Hoch- und Niederspannung werden hier transportiert und daneben liegen weitere Bündel aus Kunststoffrohren, hier werden später Telefonleitungen eingezogen. Projektleiter Gerhard Fraidel von der Stadt Ulm ist zufrieden, denn die Arbeiten liegen derzeit sogar vor dem Zeitplan. Der milde Winter macht es möglich, dass rings um den Blaubeurer-Tor-Ring auch im Februar gearbeitet werden kann.

