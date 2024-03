Mann steigt von Pferd ab und schlägt einen Autofahrer

Verletzt wurde ein 74-Jähriger am Donnerstag in Ulm-Wiblingen, weil ein Reiter sich durch ein Auto gestört fühlte.

Eine Auseinandersetzung endet in Gewalt. Und das kam so: Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 74-Jährige mit seinem Auto einen Schotterweg an der Iller im Bereich Wiblingen-Süd. Und das berechtigterweise, wie es im Polizeibericht heißt.

Vor ihm ging ein 63-Jähriger mit einem Pferd den Weg entlang. Dieser drehte dann um und kam dem Auto entgegen. Daraufhin fuhr der Autofahrer langsam ganz nach rechts, um den beiden genügend Platz zu machen.

Eine unschöne Begegnung in Ulm zwischen Autofahrer und Reiter

Der 63-Jährige war nach Polizeiangaben wegen des Autos sehr aufgebracht und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hierbei beleidigte er den Autofahrer. Möglicherweise, weil er dachte, er dürfte hier nicht mit seinem Auto fahren. Als der Autofahrer daraufhin aus seinem Wagen stieg, kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Der 63-Jährige schlug dem Autofahrer das Handy aus der Hand und ging auf ihn los. Mit Faustschlägen traktierte er seinen Kontrahenten. Dieser erlitt Verletzungen im Gesicht und musste daraufhin in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Der 63-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen. (AZ)