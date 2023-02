Ulm-Wiblingen

vor 11 Min.

Stichflamme im Topf: Sechs Personen müssen nach Brand ins Krankenhaus

Die Feuerwehr löschte das Feuer in dem Haus in Ulm-Wiblingen.

Artikel anhören Shape

In einer Küche kommt es zu in einem Topf zu einer Stichflamme. Sechs Bewohner des Hauses in Ulm-Wiblingen müssen ins Krankenhaus.

Nach einem Feuer am Mittwochnachmittag in einer Küche in Ulm-Wiblingen mussten sechs Bewohner des Hauses im Binsenweiherweg vorsorglich ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, war es kurz vor 16 Uhr zu einer Stichflamme in einem Topf gekommen. Das Feuer griff auf eine Dunstabzugshaube über. Die Bewohner konnten eine Ausbreitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Die sechs Bewohner erlitten durch den Rauch Atemwegsreizungen. Der Schaden am Mobiliar wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr lüftete die Küche. Danach konnte das Gebäude wieder betreten werden. (AZ)

Themen folgen