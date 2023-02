Zum 80. Geburtstag: Bill Elgart gibt ein Konzert im Ulmer Stadthaus

Der Verein für neue Musik veranstaltet ein Geburtstagskonzert für und mit Schlagzeuger Bill Elgart. In den kommenden Monaten gibt es außerdem einen Akkordeonschwerpunkt.

Der runde Geburtstag war zwar schon im November, doch gefeiert wird erst jetzt: Mit einem Sonderkonzert anlässlich seines 80. Geburtstages ehrt der Ulmer Verein für moderne Musik am Sonntag, 19. Februar, den seit vielen Jahren in Ulm lebenden Schlagzeuger Bill Elgart. Auch darüber hinaus hat der Verein einiges vor.

Elgart spielte mit Carla Bley und Marion Brown, mit Lee Konitz, Kenny Wheeler, Charlie Mariano, Peter O'Mara und vielen anderen. 1976 kam er mit Tom van der Geld nach Europa und ließ sich in Salzburg nieder, zehn Jahre später, 1986, siedelte er dann nach Ulm um und arbeitete von dort aus auch als Theatermusiker an den Münchner Kammerspielen. Noch immer hat der in Cambridge/Massachusetts geborene Elgart eine Professur an der Musikhochschule Würzburg inne. Anlässlich seines 80. Geburtstages kommt Bill Elgart zu einem Geburtstagskonzert mit seiner aktuellen Formation Common Ground ins Ulmer Stadthaus. Mit dabei: Saxofonist Sebastian Gille, Achim Kaufmann am Klavier und der Bassist Matthias Akeo Nowak. Beginn ist um 19 Uhr.

Schwerpunktreihe Akkordeon startet am 6. März

Am 6. März startet der Verein für neue Musik dann in seine Schwerpunktreihe Akkordeon. Das Duo Matinier - Riessler kommt ins Stadthaus. Der Franzose Jean-Louis Matinier bedient dabei das Akkordeon, Michael Riessler die Bassklarinette. Noch mehr Akkordeon gibt es dann am 18. Mai, ebenfalls mit einem Duo. Gabriele Mirabassi und Simone Zanchini sind mit ihrer Neuinterpretation des Duos aus Akkordeon und Klarinette zu Gast. Am 17. Juli spielt das Vincent Peirani Trio.

Ohne Akkordeon kommt dagegen das Ralph Alessi Trio aus. Trompeter Alessi, der von internationalen Medien für seine Präzision und Technik gepriesen wird, kommt am 27. März ins Stadthaus. Trompeter Dave Douglas und Joey Baron sind als Duo unterwegs. Sie spielen am 19. April in Ulm. Die genannten Konzerte - außer Bill Elgart - beginnen um 20 Uhr. (fwo/AZ)

Tickets: Karten für das Konzert von Bill Elgart gibt es im Vorverkauf am Katalogstand im 3. Stock des Stadthauses sowie online unter www.ulmtickets.de. Kartenreservierungen werden unter info@verein-fuer-moderne-musik.de oder telefonisch unter 0731-610 750 entgegengenommen.

