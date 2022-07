Unterelchingen

vor 16 Min.

Mit 2,4 Promille: Polizei stoppt betrunkenen Radlader-Fahrer

Mit 2,4 Promille Alkohol im Blut ist ein 32-Jähriger auf einem Radlader im Bereich Unterelchingen unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte ihn und beschlagnahmte seinen Führerschein. Wie die Polizei mitteilt, sei ihnen am Montagabend ein schlangenlinienfahrender Radlader auf der Kreisstraße NU8 im Bereich Unterelchingen mitgeteilt worden. Das Fahrzeug habe in der Weißinger Straße mit der Schaufel eine Leitplanke touchiert und verursachte hierbei einen Sachschaden. Eine Streife konnte den 32-jährigen Fahrer des Radladers im Göttinger Weg antreffen und ihn kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Um die Weiterfahrt zu unterbinden, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (AZ)

