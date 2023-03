Unterelchingen

Zu spät auf Wasserrohrbruch reagiert? So erklärt die Gemeinde ihr Vorgehen

Nach einem Wasserrohrbruch drang in der Klosterstraße in Unterelchingen tagelang Wasser und Sand aus einem Riss im Asphalt.

Plus Peter Botzenhard von der Gemeinde Elchingen erklärt das Vorgehen im Fall des Wasserlecks in Unterelchingen. Einer der Schilderungen des Anwohners widerspricht er.

Ein Wasserleck sorgte in den vergangenen Tagen in der Klosterstraße in Unterelchingen für Ärger unter einigen Anwohnerinnen und Anwohnern. Da aus dem Leck seit dem 8. März unentwegt Wasser austrat und die Straße entlangfloss, herrschte Unverständnis über die langsame Reaktion der Gemeinde, die den Schaden erst am 14. März repariert hatte. Peter Botzenhard, Geschäftsleiter und Sprecher der Gemeinde Elchingen, hat nun, wie angekündigt, eine weitere Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion abgegeben.

