Bühne Szenenwechsel: Das bietet das neue Stück "Komödie im Dunkeln"

Plus Die "Komödie im Dunkeln" der Bühne Szenenwechsel feiert eine gelungene Premiere im Josef-Cardijn-Haus. Ein simpler Trick zeigt dabei große Wirkung.

Es war zweifellos ein Experiment. Darüber waren sich Gerhard Mahler, Prinzipal von "Szenenwechsel", und Spielleiter Johannes Körner im Klaren, als sie das einaktige Schauspiel "Komödie im Dunkeln" auf den Spielplan setzten. Denn inhaltlich offeriert das Schauspiel, wie Autor Peter Shaffer es betitelt, alle Möglichkeiten, es zu einer ausufernden Farce zu machen, die im Klamauk endet. Körner, der in Vöhringen sein Regiedebüt gibt, erliegt dieser Versuchung nicht.

Zu sehen ist im ausverkauften Josef-Cardijn-Haus eine Komödie mit typisch englischem Humor und Sprachwitz. Anteil an der stringenten Inszenierung hat das überaus spielfreudige Ensemble, typgerecht besetzt, wenn auch Frauen in einige Männerrollen schlüpfen. Ein charmanter Ausweg, wenn Männermangel im Ensemble herrscht.