Vöhringer Stadion heißt jetzt "Läsko-Arena": Was sich Verein und Firma erhoffen

Die Partnerschaft zwischen dem Sportclub Vöhringen und dem Vöhringer Unternehmen Läsko ist bereits an mehreren Stellen des Sportareals zu erkennen, wie auf dem Foto am Eingang zum Stadion.

Plus Der SC Vöhringen geht eine Partnerschaft mit der Firma Läsko ein. Das Fotovoltaik-Unternehmen will sein Engagement auch in anderen Bereichen verstärken.

Von Ursula Katharina Balken

Das Stadion des Sportclubs Vöhringen wird künftig den Namen "Läsko-Arena" tragen. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Vöhringen ist spezialisiert für Elektro-Installation, vor allem aber für Fotovoltaikanlagen. Wie die SCV-Vorsitzende Silvia Koch mitteilt, ist diese Vereinbarung zunächst auf 15 Jahre ausgelegt. Nachhaltigen Erfolg dadurch verspricht sich Koch für den Gesamtverein, insbesondere aber für die Fußballabteilung und deren Nachwuchs.

Im Fußballbereich sollen gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt werden, beginnend bei den Bambini bis hin zur aktiven Mannschaft. Koch spricht "von einem Meilenstein für beide Seiten". Die Firma steht dem Sportclub bereits seit Jahren als kompetenter Partner in allen Elektrofragen zur Seite. Koch glaubt: Durch die Partnerschaft bekommen die jährlich stattfindenden Sportereignisse wie Pfingsturnieren und Hallen-Cup eine neue Wertigkeit. "Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit einem heimischen Unternehmen einzugehen, das nicht nur wirtschaftlichen Erfolg hat, sondern auch soziale Verantwortung im Blick hat", sagt sie. In diesem Zusammenhang weist die Vorsitzende aber auch auf die zahlreichen Firmen und Unternehmen hin, die den Sportclub seit Jahren treu unterstützen, und meint: "Für dieses Engagement sind wir sehr dankbar." Die "Läsko-Arena" werde nicht nur Ort für spannende Sportereignisse wie Fußballspiele, Leichtathletik- oder Schulveranstaltungen sein, sondern auch ein Symbol für nachhaltige Partnerschaft.

