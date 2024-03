Eine Nacht zum Lachen: So lustig war die Comedy-Revue in Vöhringen

Plus Fünf Comedians waren zu Gast in Vöhringen. Sie bestreiten mit der "Lachnacht" die vorletzte Veranstaltung der aktuellen Kulturabo-Saison im Eychmüller-Haus.

Zweifellos verdient die "Lachnacht" in Vöhringen ihren Namen. Gelacht wurde viel, die Besucher im ausverkauften Haus kamen auf ihre Kosten. An Themen mangelt es ja nicht. Das Intro übernimmt der vielseitige Ole Lehmann. Er moderiert, schauspielert, ist Musicaldarsteller und schwul. Mit fast charmanter Offenheit bekennt er sich zum Andersein, das Publikum honoriert das Bekenntnis mit spontanem Applaus. Damit wäre das Rätselraten - O-Ton "ist er oder ist er's doch nicht" - erledigt. Er plaudert über die notorisch streikende Bahn, ist ja hochaktuell, über Dialekte, wobei sich das Sächsische seines besonderen Wohlwollens erfreut.

Lehmann führt locker durchs Programm. Bis auf eine Sache, die irritiert. Da sei die Sache "mit dem Führer, ja, lebt der noch?" Hitler als Thema beim Kabarett - das ist absolut nicht witzig. Bei früheren Auftritten hat Lehmann hier noch weiter ausgeholt, jetzt scheint er die Passage etwas eingedampft zu haben.