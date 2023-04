Günter Grünwald kommt "definitiv vielleicht" nach Vöhringen

Der bayerische Comedian fasst den aktuellen Zeitgeist perfekt in seinem Programmtitel "Definitiv vielleicht" zusammen. Für den Auftritt in Vöhringen verlosen wir Karten.

Günter Grünwald ist Minimalist, er braucht weder Bühnenbild noch Requisiten, ist selbst Programm genug. Mit kauzigen Einfällen, Selbstironie und Witz nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise durch den Alltag, erzählt aus seinem unvergleichlichen Blick heraus, entwickelt die Geschichten weiter bis hin zur skurrilen Schlussfolgerung. Mit seinem aktuellen Programm "Definitiv vielleicht" kommt er nach Vöhringen – hier können Sie Karten gewinnen.

Definitiv vielleicht – diese bestimmt klingende und doch nichtssagende Antwort habe er einst auf eine Geburtstagseinladung hin bekommen, erzählt Grünwald. Statt sich über die fehlende Entscheidungsfreude seines potenziellen Gastes zu ärgern, freute sich Günter Grünwald, bekannt aus Funk und Fernsehen, wo er mit der "Grünwald Freitagscomedy" eine eigene Show hat, über die Anregung für ein neues Programm. "Ich denke, der Titel drückt den momentanen Zeitgeist des 'sowohl als auch', des 'sich alle Optionen offen halten', des 'Warum soll ich einen Arzttermin absagen, die merken ja, wenn ich nicht komme' auf das Vortrefflichste aus. Deswegen haue ich mir selbst mit der Pranke auf die Schulter und sage: 'Grünwald, gut gemacht, wieder mal den besten aller möglichen Titel gefunden.' Es heißt zwar Eigenlob stinkt, aber das tut ein Pups ja auch und trotzdem ist er manchmal notwendig."

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Für Günter Grünwalds Auftritt am Mittwoch, 24. Mai, 20 Uhr, im Vöhringer Kulturzentrum verlosen wir fünfmal zwei Karten. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Definitiv vielleicht" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Montag, der 1. Mai. Die Gewinner werden von uns ebenfalls per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind dann an der Kasse hinterlegt.

