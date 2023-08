Vöhringen

vor 17 Min.

In Vöhringen wächst das Pflegeheim der Zukunft in die Höhe

Das 40-Millionen-Projekt der Caritas: Eine Drone macht diesen ungewöhnlichen Blick von oben auf das im Bau befindliche neue Pflegeheim der Caritas möglich. In der Mitte ist das bestehende Altenheim aus dem Jahr 1973 zu erkennen. Der Bau geht zügig voran.

Plus Das 40-Millionen-Projekt der Caritas entspricht nicht nur den neuesten Wohnstandards, es ist auch ein Beispiel für effizientes Bauen mit Holz.

Von Ursula Katharina Balken

Es ist im Moment die wohl größte und auch teuerste Baustelle in Vöhringen. Rund 40 Millionen investiert die Caritas Illersenio in den Neubau eines Pflegeheimes. Es wird baulich mit dem jetzt bestehenden Haus an der Vogelstraße verknüpft sein. Das war bislang als Altenheim angelegt, wurde aber mit der Zeit immer mehr zu einem Ort der Pflege. Auch das Eintrittsalter hat sich verschoben. Früher lag es bei 75 Jahren, heute bei 85. Der Caritasverein Illersenio, Träger der Häuser, zog daraus Konsequenzen. Jetzt baut er ein Haus, das ganz für die Pflege konzipiert ist. Das bestehende nach Süden vorgelagerte bisherige Altenheim könnte nach ersten Überlegungen ein Haus für betreutes Wohnen werden.

Der Baubeschluss für das neue Caritas-Pflegeheim wurde zügig umgesetzt

Bereits 2019 hatte Caritas-Geschäftsführer Dominik Rommel erklärt, das bisherige Altenheim aus dem Jahr 1973, das schon mehrere Sanierungen hinter sich hat, entspreche nicht mehr den modernen Anforderungen, man müsse an einen Neubau denken. Den Bewohnern seien die Unannehmlichkeiten einer nochmaligen Modernisierung nach heutigen Standards nicht mehr zuzumuten. So wurde der Entschluss für einen Neubau nördlich des bestehenden Heimes gefasst und auch zügig umgesetzt. Baubeginn war Mai 2022.

