Hillus Herzdropfa: Sie schwätzen dem Publikum aus der Seele

Plus In Weißenhorn feiert das Comedy-Duo "Hillus Herzdropfa" ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Die deftige alb-schwäbische Art kommt beim Publikum so gut an wie eh und je.

Von Stefan Kümmritz

Wenn Hillus Herzdropfa ein Gastspiel in Weißenhorn ankündigen, ist die Vorstellung in der großen Fuggerhalle schnell ausverkauft. Seit 20 Jahren amüsiert das schwäbische Comic-Duo aus Justingen auf der Schwäbischen Alb, Hillu Stoll und ihr Herzdröpfle Franz (Franz Auber), sein Publikum aufs Beste und wenn die Beiden ihre Geschichten aus dem wahren Leben zum Besten geben, wollen ihre Fans dabei sein. So eben auch am Samstagabend bei deren Programm "Durch Digg ond Denn" (für Nichtschwaben: "Durch Dick und Dünn"). Klar, die beiden schwätzen Schwäbisch, und dies in allerreinster Älbler-Form. Doch die Besucher und Besucherinnen sind offensichtlich alle oder zumindest vorwiegend Einheimische, verstehen, was die da oben auf der Bühne so daherreden, lachen und klatschen vor Vergnügen.

Hillu Stoll zieht Bilanz: 3400 Auftritte, 680.000 gefahrene Kilometer und 84 Strafzettel für Franz

Sie sind ja auch lustig, die beiden Comedians, wobei Hillu ihren Bühnenpartner noch mit ihrer direkten, burschikosen Art und ihrer eigentlich nie geschlossenen Gosch übertrifft. Sie hat halt zu allem was zu sagen, und dies sehr deutlich und bestimmt. Aber der Franz hat in seinen verschiedenen Rollen, in denen er Einiges zu erleiden hat, sich aber tapfer wehrt, auch seine Qualitäten.

