Junge Musizierende treffen in Weißenhorn auf ihren Meister

Der Komponist Wilfried Hiller kehrt für ein Konzert in seine Geburtsstadt zurück. Neben seiner Musik gab es Anekdoten und Geschichten aus seinem Musikerleben.

Die Stadt Weißenhorn hat ihren berühmten Sohn Wilfried Hiller entdeckt. Und das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium die Möglichkeit erkannt zu einer besonderen musikalischen Veranstaltung: dem Gesprächskonzert. Dieses Format will mit Erläuterungen den Zugang zu Stücken vertiefen. Etwa 50 Interessierte waren Sonntagvormittag in die Aula des Gymnasiums gekommen, um vor allem den jungen Interpretinnen und Interpreten von Hillers Stücken, ihren Fragen an den Künstler sowie ihm selbst zuzuhören. Daraus wurden eineinhalb musikalisch wie musikgeschichtlich spannende Stunden. Es sollte nicht bei diesen bleiben, waren sich mit Ute Sagawa und Tobias Keck, die moderierten, alle einig.

Drei Hörner - wie im Wappen Weißenhorns

In seinem Geburtsort Weißenhorn habe er nur einen Tag gelebt, berichtet Hiller. Am 15. März 1941 kam er morgens um 4.30 Uhr im Krankenhaus zur Welt und kehrte bereits am Nachmittag mit seiner Mutter ins heimatliche Beuren zurück. Dennoch fühle er sich Weißenhorn verbunden, was er mit einer netten Anekdote untermauerte: "Als 1985 im Staatstheater am Gärtnerplatz die Oper "Der Goggolori" (Bairische Mär mit Libretto von Michael Ende) aufgeführt wurde, beschwerten sich die Hornisten über meinen Fehler, nur drei Hörner besetzt zu haben." Denn so blieb vierte Horn im Ensemble arbeitslos. Hiller konterte, stets drei Hörner einzusetzen, weil er in einer Stadt mit drei Hörnern im Wappen geboren sei. Eine weitere Hommage an Weißenhorn stellt der Titel "Weißenhorn im Nebel" dar, welcher im Programm als Überraschungsstück angekündigt und von der Schülerin Sarah Schramm bildhaft am Flügel vorgespielt wurde.

Der Allrounder, studierte Pianist und Schlagzeuger Hiller durchlief spannende Stationen, etwa innerhalb des Bayrischen Rundfunks. Er ist durch seine Bühnenwerke für Familien, Kinder und Jugendliche bekannt, wobei die Kompositionen voll gedanklicher Querverbindungen und Hintergründe sind. Beispielsweise wirken sich Freundschaft und künstlerischer Austausch mit Michael Ende bis zu dessen Tod auf Hillers Schaffen aus. Die Vorliebe seiner Eltern, sich im Betrachten derselben Sternbilder trotz Kriegsdistanz vereint zu fühlen, mag seine Affinität zu Himmelsgestirnen erklären. So bekam das Publikum aus dem mit "Kosmos – 34 Klavierminiaturen" überschriebenen Notenbuch verschiedene Stücke zu hören.

Schülerinnen und Schüler setzen Hillers Stücke gekonnt um

Ihre klangvollen Namen, beispielsweise Toscana (Schülerin Emma Holnburger), Schmetterlingswalzer (Schülerin Sophia Soto), Tarot 17 (Lehrer Akira Sagawa) oder "La bela tjantarina" (Schüler David Eberenz) ließen klare, sphärisch anmutende Strukturen vermuten, wie sie typisch für zeitgenössische Komponisten sind. Die Pianistinnen und Pianisten wussten die Vorgaben in klanglich abgestufter Tonsprache und exakt durchgezählten Pausen effektvoll umzusetzen. Weitere Vorspiele gab es aus dem "Buch der Sterne für Klavier. 88 Sternbilder für die 88 Tasten des Klaviers": Etwa das feinsinnige "Leo Minor – Schlaflied für den kleinen Löwen" (Schülerin Nathalie Neudecker) mit Anleihen aus dem Kinderlied "Weißt du wieviel Sternlein stehen" oder "Musca – die Fliege oder der Bumerang" (Sam Eurich), worin der Pianist anspruchsvolle Fingerläufe scheinbar mühelos bewältigte. Letzte klangliche Höhepunkte bildeten Ausschnitte aus der Vertonung des Janosch-Buchs "Der Josa mit der Zauberfiedel" mit Marimbaphon (Schülerin Johanna Häußler), Violine (Lehrerin Kirsten Jacobs-Brannath) und Flügel (Lehrer Akira Sagawa).