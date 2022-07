Weißenhorner Wölfchen wird zum zweiten Mal verliehen

Um den begehrten Kabarett-Preis bewerben sich am Samstag vier Finalisten. Die Entscheidung trifft das Publikum in Weißenhorn.

Dieser Preis ist einzigartig in der Region und womöglich deshalb so begehrt. Am Samstag wird er wieder verliehen, das Weißenhorner Wölfchen. Vier Kabarettistinnen und Kabarettisten konkurrieren in der Stadthalle Weißenhorn um den Publikumspreis.

Vergangenes Jahr ging das "Wölfchen" an den singenden Lehrer Markus Kapp, heuer stehen Micha Marx aus Bonn, Vanessa Maurischat aus Berlin, Isabell Pannagl aus Wien und Thomas Schreckenberg aus einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart im Finale.

Das ist beim zweiten Weißenhorner Wölfchen geplant

Organisatorin Kathi Wolf verspricht: "Da wird für jeden etwas dabei sein." Bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler sei ihr Ausgewogenheit wichtig. Einerseits im Programm, das mit Musik, Kabarett und Kritzel-Comedy aufwartet, aber auch in Sachen Gleichberechtigung. Dass am Samstag zwei Männer und zwei Frauen auf der Bühne stehen, war eine bewusste Entscheidung.

Jeweils 20 Minuten haben die vier Finalisten Zeit, das Weißenhorner Publikum von sich zu überzeugen. Micha Marx versucht es mit seiner Kritzel-Comedy, die ihm schon mehrere Preise und den Titel "Meister des Lichtbildvortrags" eingebracht hat. Vanessa Maurischat ist eine der Musikerinnen unter den Finalisten. In ihren Liedern schafft sie es, Humor und Traurigkeit zu vereinen. Mit messerscharfen Beobachtungen widmet sich die Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin Isabell Pannagl unserer Gesellschaft. Thomas Schreckenberger schließlich hat sich dem klassischen politischen Kabarett verschrieben.

Hier gibt es die Karten für das Weißenhorner Wölfchen

Die Verleihung des Weißenhorner Wölfchens beginnt am Samstag, 16. Juli, um 20 Uhr. Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schlegel und der City-Papeterie Weißenhorn. Wie im vergangenen Jahr übernimmt auch heuer Landrat Thorsten Freudenberger die Schirmherrschaft. Neben dem "Wölfchen" selbst wird am Samstag auch ein Ehrenpreis verliehen.

