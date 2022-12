Die "Godmother of Punk" kommt nach Wiblingen

Patti Smith spielt im kommenden Jahr nur zwei Konzerte in Deutschland – eines davon im Wiblinger Klosterhof. Tickets gibt es jetzt im Vorverkauf.

Patti Smith kommt 2023 für nur zwei Konzerte nach Deutschland. Eines davon spielt die große Poetin der Rockmusik in Wiblingen. In ein paar Tagen wird sie 76. Doch ihr Alter merkt man ihr auf der Bühne kaum an. Im kommenden Sommer hat das Publikum nach der Jubiläumstournee 2015 und der Folgetour 2022 noch einmal die Möglichkeit, einen weiteren Schritt der Verwandlung der Künstlerin von einer Punk-Ikone zu einer weisen, doch immer noch wilden, mitunter auch angesichts der Verhältnisse ausdrücklich wütenden, kämpferischen Schamanin zu erleben.

Die „emeritierte Punkerin” ist eine der ganz großen Ikonen der Rockmusik, aber auch der Literatur und ihre aufregenden, faszinierenden Bühnenshows finden quer durch die Generationen ihre Fans. Das Centre Pompidou in Paris feiert Patti Smith aktuell mit der Sonderausstellung „Evidence“ (noch bis 6. März 2023). Zusammen mit dem Soundwalk Collective hat Patti Smith eine exklusive Audio- und Bild-Montage über das Werk von Arthur Rimbaud, Antonin Artaud und René Daumal zusammengestellt.

Konzert in Wiblingen findet im Juni statt

Fast ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen ihres wegweisenden Debutalbums "Horses" kommt die Punk-Ikone am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof, eines von nur insgesamt zwei Deutschlandkonzerten. Mit auf der Bühne stehen Lenny Kaye (Gitarre), ihr Weggefährte seit ihrem allerersten Duo-Konzert, Jay Dee Daugherty (Schlagzeug), ebenfalls Gründungsmitglied ihrer Band, und mit Tony Shanahan (Bass, Keyboards), der nicht nur seit mehr als 25 Jahren Bandmitglied ist, sondern dem sie auch in all ihren sonstigen Besetzungen vertraut.

Der Vorverkauf für das Konzert in Wiblingen hat nun begonnen; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter provinztour.com. (AZ)