vor 6 Min.

106.000 Kilometer geradelt

In Karlshuld wurden die Sieger der Stadtradel-Aktion ausgezeichnet. Wer die Kilometer-Könige sind

2122 Kilometer ist Peter Märtl mit dem Rad vom 1. bis 21. Juli gestrampelt. Dazu musste er in den drei Wochen rein rechnerisch jeden Tag 100 Kilometer fahren. Von Karlshuld aus wäre er in dieser Zeit bis an die portugiesische Atlantikküste gekommen. So viel Ehrgeiz wurde nun belohnt: Peter Märtl hat beim Stadtradeln in Karlshuld als aktivster Einzelradler den ersten Platz belegt.

Seine Mitstreiter haben allerdings ebenfalls beachtliche Strecken zurückgelegt. Michael Kleber hat sich mit 1802 Kilometern den zweiten Platz gesichert, gefolgt von Brigitte Adolf mit 1449 Kilometern. Am Freitag haben Karlshulds Bürgermeister Michael Lederer und Stadtradel-Beauftragte Rita Schmidt die Preise an die Gewinner verteilt. Für die Einzelkämpfer gab es Fahrradzubehör.

Das aktivste Team beim Stadtradeln war das Team Salzgrotte Karlshuld. Die Teammitglieder hatten im Schnitt 1522 Kilometer zurückgelegt. Platz 2 ging an das Team Eichlinger mit durchschnittlich 999 Kilometer, und Platz 3 erreichte Team Flyer mit 978 Kilometern im Durchschnitt. Die Teams erhielten Geldpreise.

Das Team mit den meisten Kilometern absolut waren die Tourenradler GK mit ihrem Teamkapitän Roland Kugler. Gemeinsam hatten sie 13.040 Kilometer zurückgelegt. Platz 2 belegte die Freiwillige Feuerwehr Karlshuld um Teamkapitän Maximilian Bertl mit 11.031 Kilometern. Platz 3 ging dieses Jahr an das Team Eichlinger mit ihrem Teamkapitän Adolf Eichlinger, das insgesamt 10.984 Kilometer zurücklegte. Sie erhielten ebenfalls einen Geldpreis. Ein weiterer Preis wurde dieses Jahr an den jüngsten Stadtradel-Teilnehmer verliehen. Der fünfjährige Lorenz Seitle radelte stolze 142 Kilometer in den drei Wochen. Insgesamt sind die 281 Teilnehmer des Stadtradelns 106.701 Kilometer mit dem Rad gefahren. Diese Strecke hätte mit dem Auto einen CO2-Ausstoß von über 15.000 Kilogramm verursacht. Wie viel Kohlendioxid durch die Aktion allerdings tatsächlich eingespart wurde, ist fraglich. Denn dafür hätte man das Auto bewusst gegen das Rad tauschen müssen. Unstrittig ist dagegen der gesundheitliche Aspekt. Die Ergebnisse der Karlshulder schlagen sich auch im deutschlandweiten Ranking nieder. Derzeit belegt Karlshuld unter allen deutschen Kommunen unter 10.000 Einwohner den ersten Platz. Die Aktion läuft allerdings noch bis Ende Oktober, erst dann steht das finale Ergebnis fest. (nr/clst)

