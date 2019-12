11:31 Uhr

62-Jähriger wird in Hitzhofen von einem Radlader überrollt und stirbt

Ein 62-Jähriger ist bei einem tragischen Unfall in Hitzhofen von einem Radlader überrollt worden.

Ein 62-jähriger Mann aus dem östlichen Landkreis Eichstätt ist am Dienstagnachmittag in Hitzhofen von einem Radlader überrollt und getötet worden. Der 62-Jährige war laut Polizei gegen 14 Uhr zu Fuß auf dem Gelände des Kompostwerks unterwegs. Dabei hat ihn der 32-jährige Fahrer eines Radladers aus dem Landkreis Eichstätt erfasst und überrollt. Trotz Reanimationsversuche ist der 62-Jährige kurze Zeit später an der Unfallstelle verstorben. Der 32-Jährige musste nach dem Unfall vom Kriseninterventionsdienst betreut werden. Sowohl Unfallhergang als auch Unfallursache sind derzeit noch völlig unklar. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs angeordnet. (nr)





