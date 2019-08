vor 2 Min.

80-jähriger Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Der Mann aus Ingolstadt hatte bei Rot die Straße überquert.

Am Freitagnachmittag hat es in Ingolstadt in der Schillerstraße einen schweren Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer gegeben. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 80-jährige Radfahrer mit seinem E-Bike die Straße bei Rot und wurde dabei von einer 37-jährigen Autofahrerin erfasst. Durch den Zusammenstoß zog sich der Pedelecfahrer lebensgefährliche Verletzungen im Kopfbereich zu, an denen er tags darauf im Krankenhaus starb. (nr)

