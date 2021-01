vor 18 Min.

An der Neuburger Schlösslwiese brennt ein Auto

An der Neuburger Schlösslwiese hat am Donnerstag ein Auto gebrannt.

Am Donnerstag rückte die Neuburger Feuerwehr zu einem Einsatz an der Schlösslwiese aus. Ein Auto hatte Feuer gefangen.

Während der Fahrt kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr am Auto eines 53-jährigen Mannes aus Langenmosen zu einer Rauchentwicklung. Die Verkleidung am Unterboden des Autos begann offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts zu schmoren, teilt die Polizei mit.

Feuerwehreinsatz an der Neuburger Schlösslwiese: Auto brennt

Das Fahrzeug stand schließlich am Parkplatz zur Schlösslwiese. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg war der Brand beim Eintreffen der Helfer bereits mit einem Feuerlöscher abgelöscht. Die Feuerwehr musste nur noch eine Kontrolle im und unter dem Auto durchführen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (nr)

