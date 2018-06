vor 36 Min.

Anwohner machen gegen Obdachlosenheim mobil

Das Obdachlosenheim muss umziehen - weg vom Lassigny-Gelände, möglicherweise nach Neuburg-West. Die Anwohner haben Angst und sammeln Unterschriften dagegen.

Von Marcel Rother

Die Unterkunft für Obdachlose könnte von der Donauwörther Straße in die Donauwörther Straße verlegt werden – nur ein paar hundert Meter bergauf in Richtung B16. Kein Problem, so liest es sich zumindest auf dem Papier. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass das Obdachlosenheim dadurch näher an diverse Wohngebiete rücken würde. Das sorgt bei vielen Anwohnern für Unbehagen, seit Bekanntwerden der Pläne am Freitag (wir berichteten) hat sich innerhalb kürzester Zeit eine „Aktionsgemeinschaft Obdachlosenunterkunft Neuburg-West“ gegründet. Über das Wochenende wurden mehr als 250 Unterschriften gegen eine mögliche Verlegung der Unterkunft gesammelt und gestern im Rathaus vorgelegt. Die Suche nach einem neuen Standort ist heute Abend Thema im Bauausschuss.

Zum Hintergrund: Auf dem Lassigny-Gelände soll ein Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt entstehen. Damit dieser realisiert werden kann, müssen städtische Grundstücke an den Freistaat übergehen, davon ist neben einem großen öffentlichen Parkplatz auch die derzeitige Obdachlosenunterkunft betroffen. Auf absehbare Zeit wird sich die Stadt daher einen Alternativstandort für die Unterkunft suchen müssen. Im Gespräch sind neben einem bisher von der Stadt nicht näher beschriebenen Grundstück, eines in Bahnhofsnähe, ein anderes im Gewerbegebiet an der Paul-Winter-Straße und das umstrittene Grundstück an der Donauwörther Straße 64 1/8. Dieses halten viele Anwohner der Wohngebiete an der Luisenhöhe, Donauwörther Straße und dem Neubaugebiet Neuburg-West für „nicht geeignet“.

Obdachlosenheim: Eltern machen sich Sorgen

In einer Presseerklärung der Aktionsgemeinschaft heißt es: „Dieses Objekt passt einfach nicht in eine reine Wohngegend mit vielen jungen Familien und ihren Kindern, und zum Kindergarten – die Eltern machen sich Sorgen.“ Auf Nachfrage, warum die Unterkunft nicht passen würde und welche Sorgen sich die Eltern konkret machen, antwortet der Sprecher der Initiative, Nicolas Weigl: „Es sind zwar hilfsbedürftige, aber sozial sehr problematische Leute, die auf Schüler und Kinder treffen.“ Er blieb abstrakt und sprach von möglichen „Gefährdungen“, die manche Eltern für ihre Kinder befürchteten. Man wolle niemanden vorverurteilen, aber man wisse nicht, wer dort wohnen würde und daher wünschen sich die Anwohner von der Stadt mehr Informationen und wollen in ihren Ängsten ernst genommen werden. „Es ist klar, dass wir diese Unterkunft brauchen, aber es sollten keine überhasteten Entscheidungen getroffen, die Bürger über eine Infoveranstaltung mit ins Boot genommen und alternative Standorte ernsthaft geprüft werden“, fordert Weigl.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling rechnet nicht damit, dass heute Abend im Stadtrat bereits die Entscheidung über einen endgültigen Standort gefällt werde. „Darüber muss ernsthaft beraten werden“, sagt er. Selbstverständlich müssten in solch einem Fall auch die Bürger mitgenommen werden. Beispielsweise werde es in der neuen Unterkunft auch einen Hausmeisterservice geben und es werden Mitarbeiter der sozialen Dienste vor Ort sein und die Obdachlosen betreuen. Viele Befürchtungen gegenüber den Bewohnern hielten der Wirklichkeit auch einfach nicht stand. „Obdachlose sind auch Menschen“, betont Gmehling. Ihnen zu unterstellen, sie würden in ihrem Umfeld nichts als Chaos stiften, decke sich nicht mit seinen bisherigen Erfahrungen in Neuburg. Im Umkreis der bisherigen Unterkunft seien ihm keine Anwohnerbeschwerden bekannt und auch zu Problemen mit Schülern des benachbarten Descartes-Gymnasiums sei es seines Wissens noch nie gekommen.

Widerstände gegen das Obdachlosenheim vorprogrammiert

Klar ist dem Stadtoberhaupt aber auch, dass es an keinem Standort Beifallsstürme für eine Obdachlosenunterkunft geben werde: „Mit Widerständen war zu rechnen.“ Wenn die Stadt einen Campus der THI wolle, müssten jedoch zwangsläufig unangenehme Entscheidungen getroffen werden. Auch die Parkplatzsituation in der Innenstadt werde durch den Wegfall der großen öffentlichen Parkfläche nicht einfacher. Zwar sei auf dem künftigen Campus ebenfalls ein Parkhaus oder eine Tiefgarage geplant, viele der Plätze werden jedoch auf Mitarbeiter der Hochschule und Studierende entfallen. „Wir werden versuchen, wenn es soweit ist, möglichst viele öffentliche Parkplätze rauszuholen“, versichert Gmehling. Was die Verlegung der Obdachlosenunterkunft betrifft, wird die heutige Stadtratssitzung Aufschluss über das weitere Vorgehen bringen. Andernorts werden bereits ebenfalls Unterschriften gesammelt.

