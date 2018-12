Asylbewerber verletzt Mitbewohner mit Schere

Kurz vor Weihnachten ist ein Unbekannter in eine Wohnung in Hagau eingebrochen. Er erbeutete unter anderem Schmuck und Münzen.

Ingolstadt

Ingolstädter Polizei sucht nach Imbiss-Einbrechern

Am Sonntag brachen zwei Unbekannte in einen türkischen Imbiss in Ingolstadt ein. Sie machten kaum Beute, wurden aber von einer Kamera gefilmt.