Auch Neuburg bekommt sein Impfzentrum

Die Regierung von Oberbayern segnet ein zweites Impfzentrum für den Landkreis ab. Wo es in Neuburg eingerichtet wird, ist noch nicht 100-prozentig entschieden.

Von Manfred Rinke

Die Bemühungen von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Landrat Peter von der Grün haben sich gelohnt. Im Landkreis wird neben dem am Sonntag eröffneten Impfzentrum in Schrobenhausen-Mühlried ein zweites in Neuburg eingerichtet. Wo genau es platziert sein wird, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt.

OB Gmehling erreichte die Nachricht aus München, dass es grünes Licht für das so sehr gewünschte Impfzentrum in Neuburg gibt, am Montagvormittag. Damit ist schon einmal sichergestellt, dass ab 1. Februar - dann soll das Zentrum frühestens in Betrieb gehen - die Bürger aus der Großen Kreisstadt und die Menschen aus den nördlichen Gemeinden des Landkreises sich die Fahrt nach Mühlried sparen können. "Für mich war dieses Zentrum hier vor Ort wichtig, weil doch die Mehrheit der Landkreisbevölkerung einen Nutzen daraus ziehen kann", verdeutlicht der Neuburger Rathauschef.

Der Standort ist noch unklar

Nachdem der Marstall schon einmal als Standort ausgeschlossen worden ist und in Gmehlings Augen die Mehrfachturnhalle im Stadtteil Ostend ideal für den Zweck geeignet wäre, ist auch dieser Standort noch nicht sicher. Zwar wäre die Turnhalle für den OB "erste Wahl", weil ausreichend Parkmöglichkeiten, genügend Raum in zwei der drei Hallen und Barrierefreiheit gegeben wären. Doch wird der Standort erst noch einmal von Gesundheitsamt, vom Kreiskrankenhaus als Betreiber und vom BRK als dann Beauftragten für die Impfungen geprüft. Außerdem hat auch Rektor Manfred Hiebl von der Ostendschule gegenüber dem OB seine Vorbehalte gegen den Turnhallstandort geäußert. "Aber auch wenn man sich für einen anderen Standort entscheiden sollte: eine geeignete Liegenschaft werden wir auf alle Fälle finden", sagt der OB.

