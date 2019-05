vor 60 Min.

Audi: Autos unter Strom

Dem Strom gehört die Zukunft: Audi will sein Angebot an E-Autos in den kommenden Jahren massiv ausweiten.

Audi setzt auf eine Elektro-Zukunft und der Betriebsrat zeigt sich überzeugt von dem, was Audi-Chef Schot bei der Hauptversammlung präsentierte.

Von Luzia Grasser Und Stefan Küpper

Wie will sich Audi für die Zukunft aufstellen? Welche Strategie will das von der Dieselkrise gebeutelte Unternehmen fahren? Bei der Jahrespressekonferenz im März gaben Audi-Chef Bram Schot und seine Vorstandskollegen darauf noch keine konkrete Antwort. Den Fragen waren sie damals vornehmlich ausgewichen, immer mit dem Verweis auf die Hauptversammlung in Neckarsulm. Dann, so sagten sie es, wollen sie eine Strategie vorstellen. Am Donnerstag nun haben sich die Aktionäre getroffen und Schot hat einen Blick in die Zukunft geworfen. Und die wird beim Ingolstädter Autobauer elektrisch sein. Der Betriebsrat hält den Weg aus der Krise, wie ihn der Vorstand anpeilt, für sinnvoll. „Das ist eine schlüssige Strategie mit einem Fokus auf nachhaltige Mobilität“, sagte Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch.

Audi-Betriebsrat begrüßt die Fokussierung auf E-Autos

Bis zum kommenden Jahr will das Unternehmen 16 Elektro- und Hybridautos im Angebot haben, der Ausbau soll danach noch weitergehen. Dem jedoch fallen auch Prestigemodelle wie der TT, der im ungarischen Györ gebaut wird, zum Opfer. Der R8, ein weiterer Sportwagen, wird ebenfalls zum Auslaufmodell, so hat es Schot angekündigt. Stattdessen will Audi bis zum Jahr 2023 rund 14 Milliarden Euro in Elektroautos, Digitalisierung und autonomes Fahren investieren. Der Betriebsrat begrüßt die Fokussierung auf E-Autos, betont aber: „Wir müssen sehen, wie das in den Produkten umgesetzt wird. Für die Übergangszeit werden wir aber auch noch weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor brauchen.“

Für die Mitarbeiter an den beiden deutschen Standorten gilt zwar noch bis zum Jahr 2025 eine Beschäftigungsgarantie. Doch Finanzchef Alexander Seitz betonte in Neckarsulm, dass auch bei den Beschäftigten gespart werden müsse: „Beim Personal prüfen wir den Ersatzbedarf, wenn Stellen frei werden.“ Außertarifliche Leistungen müssten auf den Prüfstand, so Seitz weiter. Darunter fällt beispielsweise die Audi-Komponente beim Gehalt oder der Zuschuss zum Kantinenessen. Bereits Anfang Mai wurde für einige Audianer der Sparkurs deutlich spürbar: Eine von drei Nachtschichten wurde gestrichen.

IG Metall Ingolstadt: Den Wandel gemeinsam gestalten

Auch Bernhard Stiedl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ingolstadt, hat am Donnerstag genau auf Bram Schots Worte gehört. Die großen Linien des vorgestellten Sparkurses und die Konzentration auf E-Modelle seien nicht neu. Stiedl erwartet, dass die Strategie in den nächsten Wochen verfeinert wird. Er sagt: „ Wir sind mit dem Unternehmen im Gespräch und schauen, wie wir den Wandel gemeinsam gestalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen werden.“ Den Umstieg hin zur Elektromobilität müssten ja alle Autokonzerne schaffen.

Der Gewerkschafter betont mit Blick auf die Belegschaft, dass er dort keine „größeren Einschnitte“ erwarte. „Wir haben die Beschäftigungsgarantie und die gilt. Jetzt heißt es, die Transformation gemeinsam zu schaffen.“ (mit dpa)

