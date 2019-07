vor 4 Min.

Audi: Werkleiter Albert Mayer geht in den Ruhestand

Der Leiter des Ingolstädter Audi-Werks Albert Mayer geht im Herbst in den Ruhestand

Sein Nachfolger am Standort Ingolstadt wird Achim Heinfling. Mayer tritt im Herbst ab und blickt auf 40 Jahre beim Autokonzern zurück.

Albert Mayer, der Leiter des Ingolstädter Audiwerks, geht im Herbst in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Achim Heinfling, derzeit Vorstandsvorsitzender von Audi Hungaria. Das gab Audi am Donnerstag bekannt.

Der 65-jährige Mayer blickt auf 40 Jahre im Audi- und Volkswagen-Konzern zurück. Produktionsvorstand Peter Kössler würdigte sein Engagement als Standort-Chef: „Albert Mayer hat sich als Werkleiter in den vergangenen dreieinhalb Jahren dem Audi-Heimatstandort Ingolstadt verschrieben, sich für sein Werk und die Belange seiner Mannschaft mit Leib und Seele eingesetzt. Besonders die Flexibilisierung in der Produktion hat Albert Mayer erfolgreich vorangetrieben. Bis zu seinem Ausscheiden im Herbst wird er nach wie vor mit vollem Elan Werkleiter sein – ganz Albert eben.“

Der Nachfolger an der Spitze des Audi-Werks Ingolstadt hat viel zu tun

Sein Nachfolger Achim Heinfling ist gelernter Maschinenbau-Ingenieur und arbeitet seit fast 30 Jahren bei Audi. Aktuell ist er Vorstandsvorsitzender von Audi Hungaria. Produktionsvorstand Kössler sagt über den 56-Jährigen: „Mit Achim Heinfling haben wir fachlich und menschlich einen würdigen Nachfolger für Albert Mayer als Werkleiter gefunden. Heinfling vereint große Expertise im Automobil- und Motorenbau mit einem hohen Maß an analytischer Kompetenz und Empathie. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender von Audi Hungaria hat er bereits umfassende Erfahrung als Standortleiter gesammelt. Das sind beste Voraussetzungen, um das Werk Ingolstadt durch herausfordernde Zeiten in eine erfolgreiche Zukunft zu steuern.“ (nr)

Themen Folgen