Auf den Straßen rund um Neuburg droht Stau

Auf lange Staus wie hier auf der Ingolstädter Straße dürfen sich Autofahrer in Neuburg einstellen, wenn die Bergheimer Staustufe wegen Wartungsarbeiten gesperrt ist - wie erstmals am heutigen Mittwoch und morgen, Donnerstag.

Wegen der Totalsperre der Donaubrücke bei Bergheim ist am Mittwoch und Donnerstag mit viel Verkehr zu rechnen. Was beachtet werden sollte.

Von Norbert Eibel

Wer heute Morgen früh unterwegs ist, kann dem Verkehrschaos noch einmal entkommen, doch nach 8 Uhr wird’s zäh. Dann werden Berufspendler und alle anderen Verkehrsteilnehmer rund um Neuburg die Sperrung der Donaubrücke in Bergheim spüren. Zwar ist die Umleitung von und nach Ingolstadt weiträumig über die A9 ausgeschildert, doch Ortskundige, so befürchtet man bei der zuständigen Stelle am Landratsamt, werden auf kürzere Wege ausweichen.

Eine Variante führt mitten durch Neuburg über die dortige Donaubrücke. Doch quälen sich zu den Stoßzeiten schon so jede Menge Fahrzeuge durch die Stadt. Eineinhalb Jahre sind für die Ertüchtigung des Bahnstromkraftwerkes in Bergheim angesetzt, während der Arbeiten wird es auf der dortigen Brücke immer wieder zu Behinderungen kommen. Komplett gesperrt ist der Übergang bei Bergheim seit heute morgen bis Donnerstag, 19 Uhr, wegen des Setzens der Dammbalken.

So geht es mit der Staugefahr rund um Neuburg weiter

Und so geht es im neuen Jahr weiter: Die nächste Vollsperre steht vom 7. (8 Uhr) bis 11. Januar (17 Uhr) an und dann nochmals vom 17. (14 Uhr) auf den 18. Januar (18 Uhr). Halbseitig gesperrt sein wird der Übergang während der Montage der Einhausung in der Zeit vom 13. bis 31. Januar. Der Verkehr wird dann per Ampelanlage geregelt. Das Landratsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Brücke während der Vollsperrungen komplett und damit auch für den Rad- und Fußgängerverkehr geschlossen ist. Eine Gesamtüberblick über alle Sperrungen gibt's online unter www.neuburg-schrobenhausen.de/

www.neuburg-schrobenhausen.de/

