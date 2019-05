14.05.2019

Augustiner-Brauerei eröffnet in Ingolstadt eine Wirtschaft

Im Illinger-Haus war einst eine Seifensiederei untergebracht. In zwei Jahren will die Augustiner-Brauerei dort eine Gaststätte eröffnen.

Die Münchner Augustiner-Brauerei saniert das denkmalgeschützte Illinger-Haus in der Ingolstädter Fußgängerzone. In zwei Jahren soll dort eine Gaststätte eröffnen.

Von Luzia Grasser

In der Ingolstädter Altstadt wird es in zwei Jahren eine Augustiner-Wirtschaft geben. Am Dienstag haben Geschäftsführer Martin Leibhard, Robert Hartl (Leiter der Bauabteilung) und Architekt Gunther Partenfelder die Pläne vorgestellt.

In der Gaststätte soll es Plätze für knapp 200 Gäste geben

Noch klaffen Löcher in den Decken, Putz bröckelt von den Wänden, die geschwungene Holztreppe knarzt und auf dem Boden liegt eine dicke Staubschicht. Das Illinger-Haus in der Theresienstraße 15 stand viele Jahre lang leer. Zuletzt waren ein Friseur und eine Bäckerei im Erdgeschoß des Gebäudes eingemietet, jetzt sind die Fenster mit Fetzen von Plakaten zugeklebt. Doch Leibhard kann sich bereits vorstellen, wie das Gebäude in zwei Jahren einmal aussehen soll: Eine urige Wirtschaft soll entstehen, im Erdgeschoß und im ersten Stock sind Sitzplätze für fast 200 Gäste geplant. Alles soll barrierefrei mit einem Aufzug zu erreichen sein. Im hinteren Bereich des Areals, hin zur Schulstraße, und über der Wirtschaft werden insgesamt zehn Wohnungen und Büros entstehen.

Von hier aus wird der Blick Richtung Theresienstraße gehen. Bild: Luzia Grasser

Die wesentlichen Teile des denkmalgeschützten Gebäudes sind um 1600 entstanden

Das Gebäude, in das Augustiner einziehen wird, hat eine lange Tradition. Aus dem Baujahr – um 1600 – stammen noch zwei Eichenfenster, die erhalten werden sollen. Aus dem Jahr 1613 gibt es einen Eigentümervermerk, der besagt, dass damals wohl ein Bierbrauer in dem Haus wohnte. 400 Jahre später nun wird sich die Geschichte wiederholen. Dazwischen aber war, seit 1799, im Anwesen eine Seifensiederei untergebracht. Noch heute zeugen Schmelzkessel und ein Handkurbelaufzug von dieser Zeit. Womöglich werden diese Gegenstände schon bald interessant sein fürs Museum, denn aus der ehemaligen Seifensiederei werden Technik- und Lagerräume werden. Der ehemalige Pferdestall mit Kreuzgewölbe wird dagegen aller Voraussicht nach ein Büro werden.

„Wir suchen und lieben denkmalgeschützte Gebäude in dieser Lage“, sagt Martin Leibhard. Denn gerade dort, betont Architekt Partenfelder, könne die richtige Stimmung für eine urige Wirtschaft aufkommen: „Es geht nicht darum, etwas klinisch Neues zu erschaffen.“ Die Wohnungen werden zum einen in den oberen Stockwerken des Hauptgebäudes an der Theresienstraße entstehen, aber auch am Hinterhof. Einen Pächter für die Gaststätte, erklärt Leibhard, gebe es noch nicht.

Die Sanierung des Gebäudes reiht sich ein in eine mittlerweile ziemlich lange Liste von denkmalgeschützten Häusern in der Theresienstraße, wie Ulrike Brand, Leiterin des Stadtplanungsamts, betont. In den vergangnen zehn Jahren sei dort ein zweistelliger Millionenbetrag für Sanierungen investiert worden.

Themen Folgen