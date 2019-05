00:33 Uhr

Auszeichnung für Dr. med Schmola

Schrobenhausener Anästhesist ist „empfohlener Arzt“

Als die Nachricht auf seinen Schreibtisch flatterte, staunte Dr. med. Markus Schmola nicht schlecht. Der Chefarzt der Anästhesie am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wurde auf Deutschlands renommiertester Ärzteliste von Focus-Gesundheit zum Top-Mediziner im Bereich ambulante Anästhesie für die Region Neuburg-Schrobenhausen gewählt. Wie das Kreiskrankenhaus in einer Pressemitteilung erklärt, freut sich über die Auszeichnung nicht nur Schmola selbst. Auch seine Kollegen und das gesamte Team sind stolz auf ihren Anästhesisten.

Focus-Gesundheit zeichnet einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit der Hamburger Stiftung Gesundheit für die große Studie „Deutschlands empfohlene Ärzte aus der Region“ Mediziner für ihre herausragende Tätigkeit aus. Für die Studie wurden Informationen über rund 225.000 ambulant tätige Mediziner in ganz Deutschland herangezogen und ausgewertet. In die Bewertung fließen Kriterien wie zum Beispiel der Facharztstatus, Zusatzqualifikationen, die Niederlassungsjahre, Publikationen, Gutachter- und Vortragstätigkeit, die Mitgliedschaft in Fachgesellschaften, die Patientenzufriedenheit und die Kollegenempfehlung ein. Insbesondere über Letzteres, die in der Bewertung eine relativ große Rolle spielt, freut Schmola ganz besonders.

Da es keinen niedergelassenen Anästhesisten in Schrobenhausen gibt, hat Schmola Anfang 2018 die kassenärztliche Ermächtigung erhalten, auch ambulante OP’s der niedergelassenen Ärzte zu betreuen. Er übt diese ambulante Anästhesistentätigkeit zusätzlich zu seinen Aufgaben im Kreiskrankenhaus aus und hilft damit, eine regionale Unterversorgung im medizinischen Bereich zu beheben. Umso bemerkenswerter ist es, dass Schmola bereits nach dem ersten Jahr diese Würdigung erhalten hat.

„Gerade das Feedback meiner Patienten und meiner Kollegen macht mich stolz und diesen Preis für mich sehr wertvoll. Eine tolle Bestätigung für meine und unser aller Arbeit“, freut sich Schmola. Die ambulante Anästhesie ist für den Chefarzt nur eine von mehreren Gebieten, in denen er beruflich aktiv ist. Sowohl in Schrobenhausen wie auch in seiner Heimat in der Oberpfalz fährt Schmola Notarzteinsätze. Zudem ist er ausgewiesener Tauch- und Überdruckmediziner und stellt Tauglichkeitszeugnisse für Taucher aus. Und da er selbst passionierter Taucher ist, ist er prädestiniert für diesen Bereich der Medizin. (nr)

