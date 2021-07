Kein Erfolg für Schockanrufer in der Region Ingolstadt

An drei ziemlich misstrauische Personen sind Schockanrufer am vergangenen Donnerstag geraten. Da den Angerufenen die Telefonate seltsam vorkamen, hat auch niemand von ihnen Geld an die Betrüger übergeben, sondern stattdessen die Polizei eingeschaltet.

Zum ersten Mal klingelte das Telefon am Donnerstagmittag bei einem 79-Jährigen in Baar-Ebenhausen. Am anderen Ende der Leitung gab sich eine Frau als Enkelin aus. Sie sprach von einem Unfall und davon, dass sie dringend Hilfe benötige. Auf Nachfrage, welche Enkelin denn am Telefon sei, gab es keine Antwort. Die Frau rief insgesamt drei Mal bei dem Mann an. Erst als der mit der Polizei drohte, gab die Anruferin auf.

Die angebliche Tochter erzählte der Frau aus Baar-Ebenhausen von einem tödlichen Unfall

Am frühen Nachmittag wurde dann eine 59-Jährige, ebenfalls aus Baar-Ebenhausen, angerufen. Dabei erzählte ihre angebliche Tochter von einem tödlichen Unfall, in den sie verwickelt sei. Kurz darauf ging ein Mann ans Telefon und gab sich als Polizist aus. Er forderte 15.000 Euro Kaution, sonst müsse die Tochter in Haft. Als die 59-Jährige mit rechtlichen Schritten drohte, beendete der Unbekannte das Gespräch.

Die Schockanruferin legte bald wieder auf

Gegen 17 Uhr gab sich wiederum eine Unbekannte als Tochter einer 70-Jährigen aus Wolnzach aus. Auch sie sprach von einem Unfall und wollte Geld. Als die Frau aber mehrfach nach dem Namen der Tochter gefragt hatte, legte die Anruferin auf. (nr)