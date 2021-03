vor 47 Min.

Badezimmer in Schrobenhausen brennt: 5000 Euro Schaden

Weil sich ein Holzstapel entzündete, brannte es in einem Badezimmer eines Einfamilienhauses in Schrobenhausen. Was war genau passiert?

In einem Badezimmer hat es am Sonntag, 7. März, in Schrobenhausen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, fing ein Holzstapel in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Steingriff Feuer. Personen wurden dabei nicht verletzt, heißt es. Der Sachschaden liegt laut Polizeiangaben bei rund 5000 Euro.

Polizei Schrobenhausen: Rauch dringt aus Badezimmer

Gegen 17.30 Uhr kehrten zwei Bewohnerinnen eines Einfamilienhauses in der Freifrau-von-Moreau-Straße nach Hause zurück. Beim Betreten wurden sie durch den tönenden Rauchmelder auf leichten Rauch, ausgehend vom Badezimmer, aufmerksam. Die beiden Frauen stellten daraufhin in Flammen stehende Holzscheite fest, die dort gelagert waren. Eigene Löschversuche scheiterten.

Den hinzugerufenen Feuerwehren aus Schrobenhausen und Neuburg-Land gelang es schließlich den Brand zügig zu löschen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. (nr)

