vor 8 Min.

Bald rollen an der Rennertshofener Schule die Bagger

Nächsten Monat geht‘s los bei dem 11,5 Millionen Euro-Projekt. Zum Schuljahresbeginn 2020/21 kann der Unterricht in neuen Räumen starten

Von Manfred Dittenhofer

Seit dem Teilabriss der alten Rennertshofener Schule schlummert die Baustelle. Doch nicht mehr lange, und die Arbeiten an dem neuen Schulgebäude können beginnen. Die Baufirma wird in drei bis vier Wochen zunächst mit den Erdarbeiten beginnen. Dann wird die Marktgemeinde auch den ersten Spatenstich feiern. Die neue Schule soll zum Schuljahr 2020/2021 bezugsfertig sein. Ob gleich zum Schuljahresbeginn oder erst im Dezember, das ist für Bürgermeister Georg Hirschbeck und für Schulleiterin Iris Plichta eher zweitrangig. Viel lieber erhalten die beiden erstklassige Ergebnisse. Denn Rennertshofen ist in der glücklichen Lage, das alte Schulhaus zum Teil weiter nutzen zu können, bis der Umzug in das neue Gebäude gewährleistet ist.

Abgerissen wird die alte Schule dann erst, wenn ein zweites großes Projekt der Marktgemeinde verwirklicht ist: die neue Turnhalle. Die ist nicht beim Schulneubau dabei und wird als getrenntes Bauvorhaben geplant und realisiert.

Auch die Elektroarbeiten an der Rennertshofener Schule sind schon vergeben

Neben den Rohbauarbeiten für die Schule sind auch die Elektroarbeiten bereits vergeben. Sie bewegen sich trotz des Baubooms in der Region mit seinen steigenden Preisen im vorgegebenen Rahmen. Da im Juni die ersten Bagger anrollen, geht Jörg Stachel, der Bautechniker der Gemeinde Rennertshofen, davon aus, dass der Rohbau Ende November steht. „Los geht es mit den Erdverbesserungsmaßnahmen für die Unterkellerung.“ Nur ein kleiner Teil des Gebäudes werde unterkellert, so Stachel weiter, um dort die Technik unterzubringen. Nachdem der Keller betoniert sei und die Erdverbesserungsmaßnahmen für den restlichen Untergrund durchgeführt seien, könne mit dem eigentlichen Bau begonnen werden. Das Dach soll im Januar fertig sein.

Bürgermeister Hirschbeck stellt klar: „Wir werden keinen Zeitdruck aufbauen. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen zum Schuljahresbeginn im September fertig sein.“ Möglich macht das die Reaktivierung des Obergeschosses der alten Schule. Durch die wieder installierte Außentreppe konnte dem Brandschutz genüge getan werden. Und mit diesem zusätzlichen Platz im Obergeschoss herrsche an der Schule keine Platznot, wie auch Schulleiterin Iris Plichta bestätigt. Die rund 160 Schulkinder haben gut Platz im Altbau. Trotzdem freuen sich Schüler wie Lehrer nicht nur auf das neue Gebäude, sondern damit einhergehend auch auf ein neues Lehrkonzept. Lernlandschaften und Gruppenräume laden dazu ein, Klassengemeinschaften auch mal zu verkleinern und aufzubrechen. Viel Glas und Sichtfenster bringen Helligkeit und Transparenz in die Klassen.

An der neuen Rennertshofener Schule werden die Klassenräume größer als normal

Rennertshofen hat die Klassenräume bewusst größer gestaltet, als es die Förderung vom Freistaat zulässt. Vier mal 66 Quadratmeter statt der vorgegebenen 60 Quadratmeter. So könnten die Klassen, in denen momentan im Schnitt 20 Schüler sitzen, laut Plichta auch mal auf 28 aufgestockt werden. Blickt die Schulleiterin in die Fünf-Jahres-Vorschau, so sieht sie einen leichten Trend nach oben, aber keinen rasanten Anstieg oder gar Abfall der Schülerzahlen. Sollte Rennertshofen aber dennoch in Zukunft rasanter wachsen als geplant, kann die Schule nach Osten hin erweitert werden. Die Mittags- und Ganztagsbetreuung wird mit dem Neubau neu konzipiert. Und Rennertshofen will dann auch den Antrag für eine Ganztagsschule stellen.

Für Wärme im neuen Gebäude wird Erdgas sorgen. Stachel hat zwar auch eine Hackschnitzelheizung für eine Fernwärmeversorgung inklusive der gemeindeeigenen Wohnhäuser in der Nähe durchgerechnet. Aber das sei unwirtschaftlich, so der Bautechniker. Auf dem Dach der neuen Schule wird eine Photovoltaikanlage Strom erzeugen. Die Schule wird rund 11,5 Millionen Euro kosten. Acht Millionen davon trägt die Marktgemeinde, der Rest fließt als Zuschüsse. Die neue Turnhalle ist noch nicht geplant, aber Hirschbeck rechnet mit Kosten von noch einmal 4,5 Millionen Euro.

Themen Folgen