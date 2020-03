vor 18 Min.

Bauern suchen dringend Saisonkräfte

Die Landwirtschaft hat nur ein kleines Zeitfenster, um die jetzt dringenden Arbeiten auf den Feldern zu erledigen. Wer kann mithelfen?

Die bayerischen Bauern tun alles dafür, dass die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln gewährleistet ist. Doch gerade jetzt im Frühjahr benötigen die Sonderkulturbetriebe viele Saisonarbeitskräfte, um die anstehenden Arbeiten bewerkstelligen zu können. Denn, nur was im Frühjahr erfolgreich ausgesät wird, kann später auch geerntet werden. „Doch dafür braucht es jetzt helfende Hände“, erklärt der Bauernverband.

Seine Geschäftsstellen werden deshalb in enger Kooperation mit den regionalen Geschäftsstellen der Maschinen- und Betriebshilfsringe in Bayern mit Sitz in Neuburg versuchen, Arbeitskräfte in landwirtschaftliche Betriebe zu vermitteln. Auch wegen der derzeit äußerst eingeschränkten Reisesituation in Europa können viele Saisonarbeitskräfte nicht oder nur unter äußerst schwierigen Umständen nach Deutschland und damit auch nach Bayern einreisen. Das Ergebnis: „Wir stehen aktuell vor einem massiven Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft“, heißt es in dem Schreiben des Bauernverbandes. Auf der anderen Seite müssten zahlreiche Arbeitnehmer wegen der Corona-Pandemie Kurzarbeit leisten oder werden gar vollständig von ihrer bisherigen Arbeit freigestellt. Viele Selbstständige würden um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Sie würden gerne arbeiten, aber es fehlen die Aufträge.

Wo sich potenzielle Erntehelfer über die Arbeit informieren können

Gemeinsam müsse es nun sehr kurzfristig gelingen, Interessenten für die durchaus anspruchsvolle und körperlich herausfordernde Arbeit in die landwirtschaftlichen Betriebe zu vermitteln. Die derzeitige Wetterlage mache umfangreiche Arbeiten auf dem Feld und in den Sonderkulturen notwendig. „Wir haben nur ein kleines Zeitfenster, um die anstehenden Arbeiten zu erledigen“, heißt es weiter.

Und der Verband fragt: Fühlen Sie sich angesprochen? Haben Sie bereits Erfahrung mit Tätigkeiten in der Landwirtschaft gemacht? Sind Sie beispielsweise Landwirtschaftsschüler oder Studierender der Agrarwissenschaften? Wer sich angesprochen fühlt, könne zwei Internetplattformen (www.daslandhilft.de und www.Saisonarbeit-in-Deutschland.de) nutzen, um sich ein Bild über die Arbeiten zu machen und über die hinterlegten Kontaktdaten (in der Regel Telefon oder E-Mail) direkt Kontakt mit dem Betrieb aufzunehmen. Alternativ kann man sich mit den regionalen Geschäftsstellen des Bayerischen Bauernverbandes oder den Geschäftsstellen der Maschinen- und Betriebshilfsringe in Verbindung setzen. Die jeweiligen Kontaktdaten findet man auf den Internetseiten der genannten Organisationen. Aufgrund der überall angespannten Personalsituation kann es vorkommen, dass eine Rückmeldung etwas Zeit in Anspruch nimmt. (nr)

