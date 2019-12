12:51 Uhr

Beten und Autos bauen in Ingolstadt

Beim ersten Deutschlandtreffen der Christen in der Automobilindustrie in Stuttgart mit 50 Firmen aus der Automobilindustrie traf Christian Orlamünder (rechts), CAI-Sprecher von Audi, mit Sprechern von VW und Mercedes sowie mit CAI-Gründer Peer-Detlev Schladebusch (Zweiter von links) zusammen.

Es gibt ein christliches Netzwerk von Beschäftigten in der Automobilindustrie. In ein paar Tagen treffen sich die Mitglieder in Ingolstadt

Von Manfred Dittenhofer

Es gibt ein bundesweites Netzwerk von Beschäftigten in der Automobilindustrie, das nicht an den Toren der Konkurrenzunternehmen Halt macht. Getragen wird dieses Netzwerk mit dem Namen „Christen in der Automobilindustrie“, kurz CAI, vom Glauben. Die Mitglieder wollen christliche Grundwerte in den Unternehmen leben.

Auch in Ingolstadt gibt es Mitarbeiter, die sich zum Beten treffen

Wichtig ist ihnen nicht nur ein respektvoller Umgang miteinander, sondern auch Wertschätzung und Aufrichtigkeit. Auch in Ingolstadt gibt es Mitarbeiter, die sich zum Beten treffen. Am 9. Januar findet der erste ökumenische CAI-Gottesdienst in der Ingolstädter St. Pius Kirche statt, zu dem Christen aus der Automobilbranche kommen. Aber nicht nur die sind eingeladen, sondern jeder, der einem ökumenischen Gottesdienst beiwohnen will. Er wird geleitet von Bischof Gregor Maria Hanke aus Eichstätt, Regionalbischof Klaus Stiegler aus Regensburg und dem CAI-Gründer Pastor Peer-Detlev Schladenbusch.

In Ingolstadt treffen sich mehrere Gesprächskreise des Netzwerks "Christen in der Automobilindustrie"

Autos bauen und Christ sein. Beten für die Firma und für seine Kollegen. Aber auch für sich selbst: Dass man mit seiner Arbeit zurechtkommt und sie unter christlichen Grundsätzen erfüllt. Auch bei Audi in Ingolstadt treffen sich mehrere Gesprächskreise dieses Netzwerks „Christen in der Automobilindustrie“. Deren Sprecher ist Christian Orlamünder. Er erzählt, wie es zu dem Netzwerk kam. „Bereits 2011 haben sich VW-Manager zu christlichen Gesprächskreisen getroffen. Und auch bei Mercedes in Stuttgart gibt es solche Kreise seit 1979 – inzwischen über 40 Gruppen.“ 2013 auf der Internationalen Automobilausstellung wurde dann das Netzwerk offiziell gestartet. Sehr themenspezifisch wurden Sorgen und Nöte der Mitarbeiter in den christlichen Kontext gestellt und erörtert. „Man fand nun sehr einfach Zuhörer, wenn man Probleme hatte.“ Das konnte mit der Arbeit zu tun haben, aber auch privater Natur sein. Der Betriebswirt Orlamünder hat ein zweites Studium absolviert und ist auch Theologe. Die evangelische Kirche fördert und unterstützt dieses ökumenische Netzwerk. Drei Gebetskreise gibt es bei Audi in Ingolstadt. Ab Januar konstituiert sich auch ein Kreis bei Conti Temic. Außerdem hätten alle großen Hersteller und Zulieferer solche Gebetskreise, so Orlamünder. „In Stuttgart fand im Sommer das Deutschland-Treffen statt.“

In den Gebetskreisen trifft man sich wöchentlich zu einer Gesprächsrunde. Ob Arbeitsplatzunsicherheiten oder private Sorgen und Anliegen – die Themen sind vielfältig. Man erzähle von seinen Sorgen und wofür man dankbar sei, so Orlamünder. Und alleine das offene Wort und, dass es Zuhörer gebe, helfe den Teilnehmern. Fragt man Teilnehmer nach ihrem Beweggrund, so sprechen sie davon, Halt und Zuversicht durch die Gespräche und Gebete zu finden. Es sei eine richtige Gemeinschaft. Und man lege den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge.

Der ökumenische Gottesdienst in der St. Pius-Kirche findet am 9. Januar um 18 Uhr statt.