Bewerbungsstart für Neuburger Campus: Hier können sich Interessierte informieren

Am 26. April gibt es eine Infoveranstaltung live mit THI-Präsident Walter Schober und Neuburgs OB Gmehling und Landrat von der Grün zum Bewerbungsstart für den Campus in Neuburg. Die Informationen im Überblick.

Die Abiturprüfungen stehen vor der Tür, deswegen stellt sich für viele Schüler nun die Frage nach der Zukunft. Wer studieren möchte, hat dazu nun auch in Neuburg die Gelegenheit. Der Neuburger Campus geht als Ableger der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) ab dem Wintersemester an den Start. Der Bewerbungsbeginn für die Studiengänge in Neuburg beginnt im Mai. Hier finden Interessenten alles Wissenswerte.

Wie können sich Interessierte über die Uni, die Studiengänge und den Campus Neuburg informieren?

Am Montag, 26. April, um 17 und 19 Uhr veranstalten die THI, die Stadt Neuburg und der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zwei Live-Talks. Die Veranstaltungen werden online unter thi.de/campus-neuburg/live-talk und auf dem YouTube-Kanal der Hochschule übertragen. Über diese Kanäle können die Zuschauer vor und während des Livestreams Fragen stellen. Die erste Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürger sowie Partnerunternehmen für das Duale Studium. Im Talk um 17 Uhr geben der Präsident der THI Prof. Dr. Walter Schober, Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling sowie Landrat Peter von der Grün einen Einblick in die Entwicklung des Hochschulstandortes Neuburg und berichten über die nächsten konkreten Schritte.

Mit dabei sind auch Christian Müller (Kanzler der THI), Thomas Sendtner (Staatliches Bauamt Ingolstadt), die Gründungsprofessoren und Studiengangleiter Prof. Dr. Jana Bochert und Prof. Dr. Holger Hoppe. Für Schüler und zukünftige Studenten bietet der zweite Talk um 19 Uhr einen umfassenden Überblick.

Campus Neuburg: Wie und wo kann man sich bewerben?

Der Bewerbungszeitraum für das Wintersemester beginnt am 2. Mai und endet am 31. Juli. Die beiden Studiengänge, die am Campus Neuburg starten, sind nicht zulassungsbeschränkt. Der Zulassungsprozess aller Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung ist über das PRIMUSS-Bewerberportal während des Bewerbungszeitraums geöffnet. Zu finden ist es auf der Homepage der THI (www.thi.de/campus-neuburg ). Bis Ende August bekommen die Bewerber einen Zulassungs- oder Ablehnungsbescheid.

Studiengänge in Neuburg: Wo kann man sich beraten lassen?

Das Infotelefon der Technischen Hochschule Ingolstadt ist telefonisch erreichbar von Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr unter 0841/9348-1370 oder per E-Mail an bewerbung@thi.de.

