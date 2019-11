Bürgerversammlung: Frage-Antwort-Spiel vorzeitig beendet

Plus Der Ortsverband der Linken in Neuburg hatte im Vorfeld nicht weniger als 64 Einzelfragen eingereicht. Das drohte den Rahmen der Bürgerversammlung zu sprengen

„Aufhören!“ – „Langweilig!“ – „Wen interessiert denn das?“: Als die ersten Reaktionen aus den Besucherreihen kamen war klar, dass das Frage- und Antwort-Spiel zwischen Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und den Vorsitzenden des neu gegründeten Ortsverbandes der Linken, Michael Wittmair und Gabriela Nava, den Rahmen der Bürgerversammlung am Montagabend im Kolpinghaus sprengen würde. Sage und schreibe 64 Einzelfragen hatten sie im Vorfeld eingereicht, so viele wie noch niemand vor ihnen. Während der mutmaßliche (die Entscheidung war eigentlich schon für Ende August angekündigt) Linken-OB-Kandidat Wittmair den Kolpingssaal rechtzeitig verlassen hatte, bevor es um die Beantwortung der Fragen ging, bat Nava schließlich Gmehling darum, die Sache zu beenden und ihnen die Antworten schriftlich zukommen zu lassen. Erleichterung im mit rund 150 Besuchern gefüllten Kolpingssaal.

Denn an Fragen mangelte es an diesem Abend ohnehin nicht. „Wie lange bleibt es denn bei dem Chaos an der Kasse im Hallenbad“, fragte zum Beispiel eine Frau im Saal. Die Kassenautomaten würden nicht funktionieren, es würden sich Schlangen bilden und der gute Ruf des Parkbads ginge flöten. Warum die Automaten ausgerechnet in Neuburg nicht gehen, in ganz vielen anderen Städten aber zuverlässig funktionieren würden, stellt auch die Stadtwerke vor ein Rätsel. „Dass das ausgerechnet bei uns so ist, ist schon komisch“, meinte Werkleiter Richard Kuttenreich und betonte, dass man mit der zuständigen Firma permanent im Gespräch sei.

Beim neuen, noch nicht endgültig festgelegten Standort für die Asylbewerberunterkunft hätte sich ein Bürger mehr Informationen darüber gewünscht. OB Gmehling verdeutlichte, dass die Stadt hier nur Vermittler für die Regierung sei, die die Unterkunft bauen müsse. Es seien von der Stadt drei Standorte vorgeschlagen worden. Ein Gast hätte sich gewünscht, dass unter den Vorschlägen auch einer in Neuburg-Nord liegen würde und nicht alle im Süden, Osten oder Westen der Stadt. Bereits gelöst wird seit Montag das Anliegen eines Bürgers, der bemängelte, dass der östliche Zugang zum Friedhof an der Grünauer Straße wegen des Baus des Kinderhauses gesperrt war. Wie der Rathauschef sagte, werde der Trampelpfad gerade wieder hergestellt.

Viele Fragen bei der Bürgerversammlung in Neuburg betrafen schlecht ausgebaute Geh- und Radwege

Eine ganze Reihe Fragen richteten sich gegen schlecht ausgebaute Geh- und Radwege, die mitunter auch ein großes Handicap für Rollstuhlfahrer darstellen würden, wie ein Betroffener vor Ort darstellte. Wo es möglich sei, stellte der Oberbürgermeister – nach einer jeweiligen Prüfung der Situation – eine Verbesserung in Aussicht. Auch dem Wunsch einer Radwegeverbindung von Sehensand nach Neuburg über den Sehensander Weg und den Gnadenfelderweg werde man nachkommen. Mancher Meinung, etwa der, dass die Sanierung des Radwegs an der Grünauer Straße ein Murks geworden sei, konnte Gmehling aber auch nicht folgen.

In Bezug auf die Situation von Geh- und Radwegen in der Stadt wurde der OB von Michael Wittmair heftig kritisiert. Gmehling sei offenbar einer Veranstaltung fern geblieben, auf der Wittmair die Problematik aufgezeigt und Lösungen präsentiert habe. Gerne würde er dem OB die Powerpoint-Präsentation zeigen, wenn dieser ihn einmal besuchen würde. Denn offenbar kenne er sich in der Stadt nicht so recht aus, warf ihm Wittmair vor.

Der Oberbürgermeister wollte auf der Bürgerversammlung im Kolpingssaal alle 64 Einzelfragen der Linken beantworten

Danach war er weg. Just als Gmehling mit der Beantwortung aller 64 Einzelfragen begann, die Wittmair und seine Vorstandskollegin im Ortsverband der Linken in Neuburg, Gabriela Nava, im Vorfeld der Versammlung ins Rathaus geschickt hatten. Detailliert gab er Auskunft, wie hoch unter anderem die Kosten für den Umbau des Oswaldplatzes inklusive des Bereichs hinter dem Musikhaus bis zur Metzgerei Meier waren und wie viele Parkplätze es vor- und nachher gab. Dann interessierten Michael Wittmair auch die Kosten für den Umbau des Bereichs Gärtnerstraße bis Kolpinghaus. Zudem stellte er die Frage, warum die Häuser in der Gärtnerstraße keine Vorgärten erhalten haben? Nach den Fragen zu den „Kosten der Randstein Instandsetzung im Kreuzungsbereich Münchener Straße- Längenmühlweg (beide Seiten getrennt) und dem Kreuzungsbereich Sudetenland-Breslauer Straße (beide Seiten getrennt)“, war dann beim nächsten Anliegen Wittmairs Schluss. Wissen wollte er „die Kosten für 100 Meter Asphalt schneiden bei sieben Zentimeter Asphaltstärke, bei 25 Zentimeter Asphaltstärke, die Kosten für 100 Meter Straßenrinne und Randstein sowie für 100 Meter Asphalt ran flicken auf Gehwegseite und auf Straßenseite“. Mit der Beantwortung dieser Fragen endete schließlich dieses für die Besucher unsägliche Frage-Antwort-Spiel. Nach zweieinhalb Stunden konnte der Rathauschef die Versammlung schließlich beenden.

