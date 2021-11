Neue Chronik über Burgheim in Arbeit

Nächstes Jahr möchte der Heimatgeschichtliche Verein ein neues Geschichtswerk über die Gemeinde herausbringen. Wie der Verein zuletzt durch die Pandemie gekommen ist.

Sogar Hobbyhistoriker hält Corona in Bann. Ein Beispiel dafür ist der Heimatgeschichtliche Verein in Burgheim. Zur Doppel-Generalversammlung für die Jahre 2020 und 2021 trafen sich die Mitglieder in ungewohntem, aber angenehmen Ambiente in der Pilsbar des Bräustüberls. Schließlich hat die ehemalige Brauerei am Marktplatz auch enormen geschichtlichen Hintergrund.

Vereinsvorsitzende Doris Zitzmann sprach von einem pandemiebedingten reduzierten Rechenschaftsbericht, doch zum Erliegen kam das Vereinsleben nicht. So kümmerte sich Doris Zitzmann um den Nachlass der Heimatdichterin Olga Brauner. Aus den Gedichten der Heimatvertriebenen aus Böhmen ist der Schmerz über den Verlust ihrer Heimat deutlich erkennbar. Dazu kommen noch Verse über Natur, ihre Wahlheimat Burgheim und vor allem deren „Originale“ aus den fünfziger und sechziger Jahren. Wertvolle Hilfe lieferte dabei der Neuburger Marcus Prell, indem er die Sütterlinschrift „übersetzte“. Das daraus entstandene Büchlein schätzen die Vereinsmitglieder sehr.

Marcus Prell schenkte dem Verein überdies drei große Kartenleinwände mit Ansichten, Markierungen und Grenzverläufen aus längst vergangenen Zeiten. Besonders auffällig sind die Mühlen an der Kleinen Paar und der eingefallene Turm der Pfarrkirche.

Der Heimatgeschichtliche Verein Burgheim stellt in der Alten Apotheke aus

Auch in diesem Jahr fand kein Marktfest in Burgheim statt. Traditionell verbindet dies der Heimatgeschichtliche Verein mit einer Sonderausstellung im Museum in der Alten Apotheke. Trotzdem zieren die Schaufenster, auch im benachbarten ehemaligen Lebensmittelgeschäft Gubi-Blei, Historisches. Auguste Abt, die Großmutter von Doris Zitzmann, fotografierte und entwickelte die Bilder selbst. Die Fotografin hielt unter anderem Burgheimer Straßenzüge und das ehemalige Straßer Bad im Bild fest. Dazu kommen noch landwirtschaftliche Motive von Alois Spieß aus den fünfziger und sechziger Jahren. Augenfällig ist dabei vor allem eine Bilderserie über die einstigen Burgheimer Schmiedemeister Otto und Josef Reichel beim Hufbeschlag der Ackergäule.

Über die Burgheimer Kirchengeschichte drehten Anton Lösch und Max Eigen vor 40 Jahren einen Film. Das Vorläufermodell des heutigen Gotteshauses brannten die Schweden im Dreißigjährigen Krieg nieder.

15 Mitglieder beteiligten sich an einem historischen Spaziergang durch Burgheim. Bei „Geschichte und Geschichten“ nahmen die Hobbyhistoriker das Schurryhaus, das ehemalige Hofmarkgebäude, das Konditorhaus und die Gaststätten mit Brauereihintergrund genauer unter die Lupe.

Die neue Chronik über Burgheim beinhaltet 150 Beiträge

Im nächsten Jahr soll die neue Burgheimer Chronik von besonderer Qualität fertig werden. Der enorme Zeitaufwand begründet sich damit, dass vor allem Fremdautoren keine durchlaufende Geschichte haben und Archive lange Zeit geschlossen waren. Auf die Burgheimer warten 150 Beiträge, die sich von einer Rosenkranzbruderschaft bis zu Auswanderern beschäftigen. „Diese Chronik sollte in jedem Burgheimer Haushalt stehen“, bemerkte Doris Zitzmann dazu.

Der Verein hat zwei steinzeitliche Trinkgefäße, sogenannte „Kümpfe“, und ein Hörnchen durch Spenden erworben. Den „Löwenanteil“ steuerte die Familie Zitzmann bei.

Eine Planung für 2022 gestaltet sich derzeit schwierig. Wenn möglich, wollen die Hobbyhistoriker das Bertoldsheimer Schloss wieder besichtigen und zu einen Ausflug aufbrechen.

Schatzmeister Günther Lanz berichtete von bestens geordneten Finanzen. Größter Ausgabenblock war die Digitalisierung von Filmstreifen des einstigen Hobbyfilmers Anton Lösch und Texter Max Eigen.

Gut durch die Pandemie führte Doris Zitzmann den Heimatgeschichtlichen Verein Burgheim.

Marcus Prell hilft bei der Umsetzung der neuen Chronik über Burgheim

Bürgermeister Michael Böhm, zugleich Schriftführer des Vereins, bedankte sich bei Doris Zitzmann, dass sie dem Verein mit seinen 100 Mitgliedern in schwierigen Zeiten „Leben einhauchte“. Höchst wertvoll sei auch die Unterstützung von Marcus Prell zur Chronik, wie sie nicht jede Gemeinde habe. „Marcus Prell sollten wir einbürgern“, meinte der Rathauschef.

Abschließend sahen die Mitglieder den digitalisierten Film zu Burgheims Kirchengeschichte. Wertvolle Grundlage war das Salbuch von 1409. Darin wird unter anderem gezeigt, wie einst Tributzahlungen an das Kloster Niederschönenfeld flossen, wie Burgheim als „Waffenplatz“ während der Herzogskriege im 15. Jahrhundert aussah oder wie reiche Burgheimer ihre Kinder auf Universitäten schickten. Zur schwedischen Brandstiftung der Pfarrkirche im Dreißigjährigen Krieg machte sich Max Eigen besonders viel Arbeit. Er baute ein Modell der damaligen Kirche und zündete es an, um den Brand zu illustrieren.