Raritäten aus ganz Europa: Thomas Baumgartner aus Burgheim sammelt Oldtimer

Plus Ein Allgaier ist sein Favorit: Der Burgheimer Thomas Baumgartner sammelt und restauriert alte Schlepper und Traktoren. Warum ihn die Suche nach seinem Lieblingsmodell bis nach Frankreich führte.

Wer Oldtimer-Schlepper sammelt und restauriert, der braucht viel Geduld, Glück und noch mehr Energie für sein Hobby. Der Burgheimer Thomas Baumgartner widmet seine Sammelleidenschaft einer ganz bestimmten Schleppermarke: dem Allgaier.