Unbekannter lockert in Buxheim Radmuttern eines Autos

Ein 19-jähriger Autofahrer hat an seinem Fahrzeug ungewöhnliche Geräusche bemerkt. Als er nachschaute, bemerkte er, dass die Radmuttern gelockert waren.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag laut Polizei am Moosbauer Weiher (Kreis Eichstätt) an einem Mitsubishi die Radmuttern eines Reifens gelockert. Ein 19-Jähriger Eichstätter hatte dort laut Polizei zwischen 15.30 und 17 Uhr seinen Wagen abgestellt.

Beim Fahren hörte der Mann aus Eichstätt auffällige Geräusche

Als er nach dem Baden nach Hause fuhr, bemerkte er auffällige Fahrgeräusche und hielt sofort an. Anschließend entdeckte er, dass am linken Vorderreifen alle fünf Radmuttern gelockert waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)

Lesen Sie auch: