Corona-Impfung im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: So meldet man sich an

In einem ehemaligen Supermarkt in Mühlried hat der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen an das Corona-Testzentrum das Impfzentrum angedockt. Am Sonntag wurden dort die ersten Landkreisbürger – los geht es mit den über 80-Jährigen – geimpft.

Am Dienstag ist die nächste Corona-Impfstofflieferung im Kreis Neuburg-Schrobenhausen angekommen. So erhält man einen Termin zum Impfen.

Am Dienstag ist die nächste Corona-Impfdosenlieferung im Kreis Neuburg-Schrobenhausen angekommen, in diesem Fall rund 500 Portionen. Laut Landratsamt wird die nächste Lieferung am Donnerstag eintreffen. Der Impfstoff wird von vielen erwartet. Alle Landkreisbürger, die 80 Jahre und älter sind, erhalten ab sofort im Impfzentrum in Schrobenhausen-Mühlried eine Corona-Schutzimpfung.

Die Impfung ist freiwillig, Termine können per Online-Anmeldung oder telefonisch vereinbart werden. Gerade in der Anfangsphase bittet der Landkreis die Bürger um Geduld, heißt es in einer Mitteilung. Zum Start sind nicht viele Impfdosen geliefert worden. Bis Donnerstag, 31. Dezember, erhält der Landkreis rund 1100 Impfstoffdosen, das bedeutet, dass bereits rund 1100 Impftermine vergeben sind. Für Januar 2021 hat die Regierung größere Lieferungen angekündigt.

Neuburg-Schrobenhausen: So erhält man einen Termin für die Corona-Impfung

Bis Anfang Januar sind alle verfügbaren Impftermine im Impfzentrum in Mühlried bereits ausgebucht. Wenn weitere Impfdosen eintreffen, werden zusätzliche Zeitfenster geöffnet. Daher ist es ratsam, regelmäßig die Online-Terminvergabe zu prüfen. Anspruch auf eine Impfung haben zunächst besonders gefährdete Gruppen, etwa Menschen ab 80 Jahren. Sobald das Impfzentrum Impfungen für weitere Personengruppen anbieten kann, wird dies über die Presse bekanntgegeben.

Corona-Impfung im Kreis Neuburg-Schrobenhausen Video: Winfried Rein

Das Impfzentrum für den Landkreis befindet sich in Schrobenhausen-Mühlried, Rinderhofer Breite 11. Online-Terminvergaben sind unter www.terminland.de/Impfzentrum-nd-sob möglich. Bei der Anmeldung wird angezeigt, ob noch Termine frei sind. Falls alle Termine vergeben sind, werden die Bürger um Geduld gebeten. Sobald wieder Zeitfenster zur Verfügung stehen, wird das angezeigt. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich auch telefonisch anmelden. Hierfür ist beim Betreiber des Impfzentrums (Kreiskrankenhaus Schrobenhausen) ein Info-Telefon geschaltet, das werktags von 8 bis 16 Uhr unter 08252/94-400 zu erreichen ist.

Was ist mit Corona-Impfung in Senioren- oder Pflegeeinrichtungen?

Personen, die in einer Senioren- oder Pflegeeinrichtung leben, müssen sich nicht individuell anmelden. Die Impfungen übernimmt das mobile Impfteam des BRK. Das BRK hat bereits Kontakt zu den Einrichtungen aufgenommen und mit den Impfungen begonnen. (nr)

